Найдены окаменелости последнего общего предка современных людей и неандертальцев

Международная команда обнаружила в пещере близ Касабланки окаменелые останки гомининов, которым 773 тысячи лет. Эти кости могут принадлежать популяции, которая жила в момент разделения эволюционных путей современных людей, неандертальцев и денисовцев. Находка заполняет критический пробел в понимании происхождения нашего вида.

Что именно нашли в марокканской пещере?

В течение 1994 – 2015 годов исследователи проводили раскопки в пещере Grotte à Hominidés, расположенной в стенке старого карьера в Касабланке. Они обнаружили более 300 каменных орудий, окаменелости вымерших животных и останки гомининов. Среди человеческих останков – челюсти взрослой особи и маленького ребенка, четыре отдельных зуба, восемь позвонков и бедренная кость со следами зубов хищника, вероятно, гиены. К этой коллекции, по мнению ученых, принадлежит еще одна взрослая челюсть, которую десятилетие назад нашел любитель-коллекционер в том же карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Определить возраст находок помогла уникальная геологическая особенность. Ученые проанализировали ориентацию магнитных минералов в 181 геологическом образце из разных слоев раскопок. Обнаруженная картина магнитных полярностей совпала с хорошо датированной инверсией магнитного поля Земли – переходом Матуяма-Брюнес, который состоялся примерно 773 тысячи лет назад. Именно в тот период северный и южный магнитные полюса нашей планеты поменялись местами.

Когда исследователи сравнили найденные кости и зубы с останками других древних людей, они обнаружили чрезвычайно интересную смесь признаков. Некоторые черты напоминали характеристики более древнего предка – Homo erectus. В частности, угловые зубы сужались к задней части рта, а нижняя поверхность позвонка была изогнутой и направленной внутрь.

В то же время другие характеристики, такие как форма и небольшой размер корней зубов мудрости, больше напоминали современного человека. Челюсти были длинными, низкими и узкими с отклоненным суставом – такие черты отличаются от характеристик и современных людей, и неандертальцев.



Кости гоминидов возрастом 773 000 лет, найдены в Grotte à Hominidés, включали челюстные кости, зубы и позвонки / Фото Jean-Jacques Hublin/JP Raynal/R. Gallotti/Programme Préhistoire de Casablanca

Исследование с помощью компьютерной томографии позволило изучить внутреннюю структуру зубов – соединение эмали и дентина. Его форма обнаружила определенные сходства как с Homo erectus, так и с Homo antecessor, но в то же время существенно отличалась от обоих этих видов. По словам антрополога Шары Бейли из Нью-Йоркского университета, зубы из Grotte à Hominidés сохраняют много примитивных признаков и не имеют черт, характерных для неандертальцев.



Серия нижних челюстей демонстрирует разнообразие среди окаменелостей гоминидов. Челюсть вверху справа происходит с места раскопок Томас Кварри I в Марокко, возраст которой недавно был определен как 773 000 лет. Челюсть вверху слева – из Тигенниф 3 в Алжире, возраст которой составляет примерно 700 000 лет. Челюсть внизу слева – из Джебель-Ирхуд, Марокко, возраст которой составляет 300 000 лет. Челюсть внизу справа – от современного человека / Фото Филиппа Гунца из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка

Палеогенетические исследования, которые оценивают время, необходимое для накопления различий в ДНК, указывают, что наш вид Homo sapiens и неандертальцы имели общих предков между 765 и 550 тысячами лет назад. Та популяция предков дала начало современным людям в Африке примерно 315 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют окаменелости из другой марокканской локации – Джебель-Ирхуд. Тем временем в Евразии человеческая линия снова разделилась, породив неандертальцев и денисовцев.

Жан-Жак Ублен из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, который возглавлял исследование, отмечает, что новые находки заполняют огромный пробел в африканской летописи гомининов между одним миллионом и 600 тысячами лет назад. Именно в этот промежуток времени, согласно генетическим данным, в Африке жил последний общий предок современных людей, неандертальцев и денисовцев.



Одна из нижних челюстей из Grotte à Hominidés / Фото Hamza Mehimdate, Program Préhistoire de Casablanca

Марокканские окаменелости относятся примерно к тому же периоду, что и Homo antecessor – вид гомининов из Испании, который некоторые ученые считали возможным кандидатом на роль общего предка. Однако между этими двумя группами существуют четкие различия. Испанские окаменелости выглядят более похожими на неандертальцев, тогда как марокканские останки имеют уникальное сочетание архаичных и современных черт.

Ученые предполагают, что Homo antecessor принадлежал к евразийской ветви ранней человеческой линии, которая привела к возникновению неандертальцев и денисовцев, тогда как популяция из Grotte à Hominidés представляет африканскую линию, что в конце концов привела к появлению современных людей. Некоторые общие черты между двумя группами могут отражать периодические связи через Гибралтарский пролив, но общая картина поддерживает глубокое африканское происхождение нашего вида.

Что думают другие ученые?

Джон Хоукс, биологический антрополог из Университета Висконсин-Мэдисон, который не участвовал в исследовании, согласился с выводами ученых. Он отмечает, что новые окаменелости явно не вписываются в вариативность Homo erectus в некоторых аспектах и, вероятно, близки к общему предку, который дал начало неандертальцам, денисовцам и современным людям, пишет Live Science.

Впрочем, не все ученые полностью убеждены категоричностью выводов. Мирьяна Роксандич из Университета Виннепега, чьи слова цитирует издание Science, считает, что сходства и различия, указанные в исследовании, могут вместо этого представлять вариации, которые существовали среди всех крупномозглых гомининов этого периода, а не черты, различающие их.

Клеман Заноли из Французского национального исследовательского агентства также с осторожностью относится к окончательным выводам из-за ограниченного количества находок.



Одна из челюстей, найденных в пещере / Фото J.P. Raynal/Programme Préhistoire de Casablanca

Следующие шаги

Исследование было опубликовано в журнале Nature 7 января. Теперь ученые планируют провести палеопротеомический анализ, который может помочь выяснить отношения между европейскими и североафриканскими окаменелостями.

Абдеррахим Мохиб из Марокканского национального института археологии и науки о наследии сообщает, что вблизи Касабланки обнаружено около дюжины перспективных локаций с человеческими окаменелостями, которые ожидают анализа.

Геологические отложения в этом регионе простираются от настоящего до по крайней мере 1,3 миллиона лет назад, что делает эту территорию чрезвычайно ценной для изучения эволюции человека.