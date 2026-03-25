Новый OnePlus 15T получил мощную батарею – и неопределенное будущее
- OnePlus 15T представлен с мощной батареей 7500 мАч, но модель пока доступна только в Китае с неопределенными перспективами глобального запуска.
- Слухи о сокращении международного присутствия OnePlus усилились из-за отставки главы подразделения в Индии, хотя компания утверждает, что бизнес в Европе остается стабильным.
Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 15T с мощной батареей и топовыми характеристиками. В то же время появились новые сомнения относительно того, выйдет ли модель за пределы китайского рынка.
OnePlus представила новый смартфон OnePlus 15T, который сочетает характеристики флагмана и среднего сегмента. Модель получила 6,32-дюймовый дисплей, но при этом отличается очень емким аккумулятором на 7500 мАч. Об этом пишет TechRadar.
Чем интересен OnePlus 15T и что не так с его запуском?
Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и доступен в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ.
Основная камера представлена двойным модулем 50 МП + 50 МП, тогда как фронтальная имеет разрешение 16 МП. Для геймеров предусмотрены дополнительные возможности – система охлаждения с испарительной камерой и дисплей с частотой обновления до 165 Гц.
Цена новинки стартует от 4299 юаней, что примерно соответствует 625 долларам. Однако пока устройство представлено только в Китае, и перспективы глобального запуска остаются неопределенными.
На фоне релиза вновь активизировались слухи о возможном сокращении международного присутствия OnePlus. В частности, обсуждается сценарий, при котором компания может свернуть деятельность в США и Европе и сосредоточиться на внутреннем рынке.
Как пишет Android Authority, дополнительные вопросы вызвала отставка главы подразделения OnePlus в Индии Робин Лю. Именно он ранее уверял, что компания продолжает работать в обычном режиме, несмотря на первые сообщения о возможных изменениях стратегии.
Несмотря на это, официальная позиция компании остается неизменной. Представители OnePlus заявляют, что бизнес в Европе функционирует стабильно, а пользователям гарантируются обновления программного обеспечения и сервисная поддержка.
Если OnePlus действительно сократит присутствие на глобальном рынке, это станет заметной потерей для сегмента смартфонов, где компания традиционно предлагала сильные модели по конкурентной цене.