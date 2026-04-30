OnePlus и Realme могут объединиться в одну компанию

В сети появилась информация о возможном объединении OnePlus и Realme. По данным инсайдеров, компании могут работать как единая структура, но сохранят отдельные бренды.

По новым утечкам из Китая, OnePlus и Realme могут объединиться в единую структуру. Информацию обнародовал известный инсайдер Digital Chat Station, который утверждает, что решение уже принято после внутренних обсуждений.

Смотрите также Забудьте о ежедневной зарядке: эти смартфоны работают по несколько дней подряд

Что означает возможное слияние OnePlus и Realme?

Ожидается, что новое объединение будет работать под руководством президента OnePlus в Китае Ли Цзе. Он, по данным источника, будет подчиняться непосредственно Pete Lau, который является соучредителем OnePlus и ключевой фигурой в структуре компании.

Вероятно, слияние предполагает предполагает объединение ресурсов, совместную разработку продуктов и согласованную стратегию развития. Это также может коснуться программного обеспечения, планирования новых устройств и графиков их запуска.

Как пишет GSMarena, бывший вице-президент Realme Ван Вэй может получить должность заместителя генерального менеджера в новой структуре. Кроме того, компании якобы объединят как внутренние, так и глобальные операции.

Несмотря на это, бренды OnePlus и Realme, вероятно, продолжат существовать отдельно с точки зрения позиционирования на рынке. Маркетинг, сервисные услуги и часть бизнес-процессов могут быть общими могут быть общими в рамках новой подструктуры.

Пока ни одна из компаний не подтвердила эту информацию официально не подтвердила эту информацию, поэтому детали возможного объединения остаются на уровне слухов.