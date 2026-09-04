Компания OpenAI официально представила свою новейшую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, способную самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи. Разработчики утверждают, что этот релиз знаменует начало полноценной эры общего искусственного интеллекта (AGI).

Новый уровень автономности и возможностей

Как сообщает издание The Verge, новая модель демонстрирует рекордные результаты в программировании, кибербезопасности, научных исследованиях и работе с компьютером. В отличие от предыдущих версий, которые ждали указаний на каждом шагу, GPT-6 Astra работает как полноценный автономный агент: она может спланировать масштабное задание, самостоятельно исправлять собственные ошибки и искать альтернативные пути решения проблемы.

Если мы перенесемся на несколько лет вперед и оглянемся назад, задаваясь вопросом, когда именно возник общий искусственный интеллект, я думаю, это будет именно этот момент и эта модель,

– заявил президент OpenAI Грег Брокман.

Прорыв в обучении и развертывании модели

По данным издания Tom's Guide, развертывание GPT-6 Astra начинается с корпоративных клиентов, после чего доступ получат подписчики тарифов ChatGPT Plus, Pro и Business, а также пользователи API. Интересно, что вице-президент по исследовательскому обучению OpenAI Эйдан Кларк рассказал об использовании предыдущих моделей для контроля за обучением Astra. Это стало важным шагом к концепции рекурсивного самосовершенствования, когда ИИ помогает создавать еще более совершенные системы.

Обеспокоенность по поводу безопасности и "черного ящика"

Несмотря на технический прорыв, релиз вызвал беспокойство среди специалистов. Журналисты TechRadar обратили внимание на заявление руководителя компании Сэма Альтмана о необходимости соблюдать осторожность, поскольку системы становятся чрезвычайно мощными, а последствия этого пока сложно полностью оценить. Модель использует новые методы, которые могут скрывать отдельные шаги ее рассуждений от человеческого контроля.

Разработчики уже внедрили круглосуточную систему мониторинга для выявления потенциальных отклонений и усилили меры кибербезопасности, поскольку, судя по всему, эта модель может быть сопоставима с моделью Claude Mythos от Anthropic, которая легко взламывала даже самые защищенные системы. Пока что у нас нет конкретных случаев и примеров тестирования от независимых экспертов