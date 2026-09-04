Новий рівень автономності та можливостей

Як повідомляє видання The Verge, нова модель показує рекордні результати у програмуванні, кібербезпеці, наукових дослідженнях та роботі з комп'ютером. На відміну від попередніх версій, які чекали вказівок на кожному кроці, GPT-6 Astra працює як повноцінний автономний агент: вона може спланувати масштабне завдання, самостійно виправляти власні помилки та шукати альтернативні шляхи розв'язання проблеми.

Якщо ми перекрутимо час на кілька років уперед і подивимося назад, запитуючи, коли саме виник загальний штучний інтелект, я думаю, це буде саме цей момент і ця модель,

– заявив президент OpenAI Грег Брокман.

Прорив у навчанні та розгортання моделі

За даними видання Tom's Guide, розгортання GPT-6 Astra розпочинається з корпоративних клієнтів, після чого доступ отримають передплатники тарифів ChatGPT Plus, Pro та Business, а також користувачі API. Цікаво, що віцепрезидент із дослідницького навчання OpenAI Ейдан Кларк розповів про використання попередніх моделей для нагляду за тренуванням Astra. Це стало вагомим кроком до концепції рекурсивного самовдосконалення, коли ШІ допомагає створювати ще досконаліші системи.

Занепокоєння щодо безпеки та "чорного ящика"

Попри технічний прорив, реліз викликав занепокоєння серед фахівців. Журналісти TechRadar звернули увагу на заяву керівника компанії Сема Альтмана про необхідність дотримання обережності, оскільки системи стають надзвичайно потужними, а наслідки цього поки складні для повного розуміння. Модель використовує нові методи, які можуть приховувати окремі кроки її міркувань від людського контролю.

Розробники вже запровадили цілодобову систему моніторингу для виявлення потенційних відхилень і посилили заходи кібербезпеки, оскільки, судячи з усього, ця модель може бути порівняна з моделлю Claude Mythos від Anthropic, котра легко зламувала навіть найзахищеніші системи. Поки що ми не маємо конкретних випадків і прикладів тестування від незалежних експертів