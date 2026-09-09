Неизвестная модель OpenAI решила математическую задачу, над которой работали почти 100 лет

Компания OpenAI заявила о решении одной из самых сложных математических задач современности. Новая секретная модель искусственного интеллекта за 88 часов нашла решение проблемы Навье-Стокса, над которой ученые бились почти целое столетие.

Как искусственный интеллект разгадал вековую загадку

Математический институт Клея сформулировал семь так называемых проблем тысячелетия еще в 2000 году, назначив вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за решение каждой из них. Уравнение Навье-Стокса описывает движение жидкостей и газов, таких как вода и воздух, и активно применяется в прогнозировании погоды и проектировании самолетов.

На протяжении десятилетий ученые пытались выяснить, могут ли в трехмерном гладком потоке возникать разрывы, когда скорость становится бесконечной за конечный промежуток времени. Специалисты запустили около 10 тысяч автономных агентов, которые сформировали доказательство на 165 страницах, пишет Neowin.

Колоссальные ресурсы и алгоритм действий

Для достижения результата инженеры использовали внутренний нейросетевой движок, который по своим возможностям значительно превосходит новую модель GPT-6 Astra. Обучение этой системы началось 28 августа 2026 года и продолжается до сих пор.

Цифровые агенты работали непрерывно в течение 88 часов, после чего модель GPT-6 Astra потратила еще 17 часов на формализацию и проверку доказательства с помощью специальной системы Lean.

Масштаб вычислений оказался впечатляющим: в ходе работы над задачами искусственный интеллект сгенерировал 300 миллиардов токенов и обменялся 4,9 миллионами сообщений. Непосредственно на задачу Навье-Стокса приходится 2,7 миллиона сообщений и 130 миллиардов токенов.

По оценкам экспертов, подобный объем вычислений для обычного пользователя обошелся бы примерно в 10 миллионов долларов или 7,3 миллиона фунтов стерлингов по розничным тарифам компании.

Несмотря на грандиозный успех, анонс сразу вызвал споры в научном сообществе. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что он вместе с исследователем из компании Anthropic Левентом Альпоге работал над этой же задачей с помощью инструмента OpenAI Codex. Ученый предположил, что информация об их прогрессе могла попасть к разработчикам ChatGPT, после чего те резко активизировали собственные исследования.

"Я не знаю, что именно сделала их модель и как, а также использовали ли они наши данные, поэтому никого ни в чем не обвиняю",

– прокомментировал профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер.

В ответ представители OpenAI опровергли любое несанкционированное использование чужих материалов или личных данных пользователей. Они подчеркнули, что их подход принципиально отличается от работы конкурентов.

Это впечатляющая кульминация той траектории развития, которую мы наблюдали в течение последних 12 месяцев,

– добавил исследователь OpenAI Себастьян Бубек.

Признание и денежное вознаграждение

Согласно правилам Математического института Клея, потенциальное решение должно появиться в научном издании, продержаться в печати не менее двух лет и получить общее признание мирового сообщества. Только после этого организация рассматривает вопрос о вручении награды.

В самой компании уже заявили, что не претендуют на 1 миллион долларов. Цель публикации заключается в демонстрации стремительного прогресса передовых систем искусственного интеллекта.