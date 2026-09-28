OpenAI разрабатывает постоянно активного ИИ-помощника, который будет называться просто "o"

Компания OpenAI тестирует новую функцию под названием "o". Это постоянно активный помощник ChatGPT, который сможет работать в фоновом режиме и, вероятно, будет поддерживать интеграцию с электронной почтой. Упоминания об этом инструменте появились на официальном сайте разработчиков.

Что известно о новом фоновом помощнике "o"

Как сообщает издание Bleeping Computer, внимательные пользователи социальной сети X заметили упоминание с текстом "o, ваш постоянно активный помощник" в списке преимуществ подписки ChatGPT Pro стоимостью 100 долларов. Наряду с этим нововведением в списке указали расширенное использование моделей Work и Codex, максимальный объем памяти, 100 гигабайт хранилища для файлов и ранний доступ к новым функциям.

Кроме того, в динамической конфигурации сайта была обнаружена строка с именем display_name: "o" и суффиксом электронной почты email_suffix: "-o". Это намекает на то, что у помощника будет собственный электронный адрес или он сможет полноценно обрабатывать входящие и исходящие письма.

Основная идея разработки заключается в том, чтобы ИИ продолжал выполнять рутинные задачи пользователя даже тогда, когда тот не взаимодействует с чатом напрямую.



Упоминание о "o" в ChatGPT Pro / Изображение @JakeABoggs в X

Когда ожидать официального анонса

Команда OpenAI подтвердила проведение мероприятия DevDay 2026, которое состоится 29 сентября в Сан-Франциско. В ходе этой конференции компания обычно демонстрирует новые инструменты, проводит технические сессии и представляет свежие обновления для разработчиков и обычных пользователей. Именно там разработчики могут официально раскрыть детали проекта "o".

Ранее в сети также встречались упоминания о внутренней системе "Aeon", предназначенной для создания пользовательских агентов в рабочих пространствах ChatGPT. Однако, по всем признакам, проект "o" является отдельным продуктом, ориентированным на широкую аудиторию.