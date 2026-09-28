Що відомо про нового фонового помічника "o"

Як повідомляє видання Bleeping Computer, уважні користувачі соцмережі X помітили згадку з текстом "o, ваш постійно активний асистент" у списку переваг підписки ChatGPT Pro вартістю 100 доларів. Разом із цим нововведенням у переліку вказали розширене використання моделей Work та Codex, максимальний обсяг пам'яті, 100 гігабайтів сховища для файлів і ранній доступ до нових функцій.

Крім того, у динамічній конфігурації сайту знайшли рядок з іменем display_name: "o" та суфіксом пошти email_suffix: "-o". Це натякає на те, що асистент матиме власну електронну адресу або зможе повноцінно обробляти вхідні та вихідні листи.

Головна ідея розробки полягає в тому, щоб ШІ продовжував виконувати рутинні завдання користувача навіть тоді, коли той не взаємодіє із чатом безпосередньо.



Згадка про "o" в ChatGPT Pro / Зображення @JakeABoggs у X

Коли очікувати офіційний анонс

Команда OpenAI підтвердила проведення заходу DevDay 2026, який відбудеться 29 вересня у Сан-Франциско. Під час цієї конференції компанія зазвичай демонструє нові інструменти, проводить технічні сесії та презентує свіжі оновлення для розробників і звичайних користувачів. Саме там розробники можуть офіційно розкрити деталі проєкту "o".

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Раніше в мережі також знаходили згадки про внутрішню систему "Aeon", призначену для створення користувацьких агентів у робочих просторах ChatGPT. Проте за всіма ознаками проєкт "o" є окремим продуктом, орієнтованим на широку аудиторію.