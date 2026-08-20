OpenAI значительно расширяет список стран, в которых будет отображаться реклама в ChatGPT

Компания OpenAI объявила о масштабном расширении своего рекламного бизнеса, запустив рекламу в ChatGPT на территории 31 европейской страны. Это решение было принято через шесть месяцев после начала первых тестовых показов интерактивной рекламы в Соединенных Штатах Америки.

Новая эра рекламы в бесплатных чатах

Уже со следующей недели пользователи бесплатных версий популярного чат-бота в Германии, Франции, Испании, Италии и многих других странах начнут видеть рекламные сообщения в своих диалогах, пишет Neowin.

Нововведение коснется исключительно тарифных планов Free и Go. В то же время платные подписчики Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu по-прежнему будут пользоваться платформой без какого-либо спонсорского контента.

Как будет работать система для брендов

Сначала запуск не будет автоматизированным. Маркетологам придется покупать показы через специальную команду разработчиков, агентства или технологических партнеров компании. Впрочем, полноценный запуск кабинета самообслуживания планируется осуществить уже к концу лета.

За последние шесть месяцев разработчики существенно улучшили инструменты, добавив оптимизацию конверсий, геотаргетинг, работу с кастомными аудиториями и поддержку собственных аналитических инструментов. Это позволит компаниям точнее оценивать поведение потребителей.

Реклама в чатах эффективнее классического поиска

Авторы этой идеи утверждают, что их подход значительно эффективнее обычного поиска в Google, потому что пользователи подробно описывают свои планы, ограничения и предпочтения. Это позволяет маркетологам сопровождать клиента на каждом этапе выбора.

Несмотря на то, что реклама появится в интерфейсе, разработчики уверяют, что объявления никоим образом не повлияют на объективность ответов искусственного интеллекта. Создатели платформы также обещают не передавать личные данные рекламодателям и сохранять полную конфиденциальность самих разговоров.