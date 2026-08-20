Нова ера реклами у безкоштовних чатах

Уже з наступного тижня користувачі безкоштовних версій популярного чат-бота в Німеччині, Франції, Іспанії, Італії та багатьох інших країнах почнуть бачити рекламні повідомлення у своїх діалогах, пише Neowin.

Нововведення торкнеться виключно тарифних планів Free та Go. Натомість платні передплатники Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu й надалі користуватимуться платформою без жодного спонсорського контенту.

Як працюватиме система для брендів

Спочатку запуск не буде автоматизованим. Маркетологам доведеться купувати покази через спеціальну команду розробників, агенції або технологічних партнерів компанії. Утім, повноцінний запуск кабінету самообслуговування планують здійснити вже до кінця літа.

За останні шість місяців розробники суттєво покращили інструменти, додавши оптимізацію конверсій, геотаргетинг, роботу з кастомними аудиторіями та підтримку власних аналітичних інструментів. Це дозволить компаніям точніше оцінювати поведінку споживачів.

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Реклама в чатах ефективніша за класичний пошук

Автори цієї ідеї переконують, що їхній підхід значно ефективніший за звичайний пошук у Google, адже користувачі детально описують свої плани, обмеження та вподобання. Це дозволяє маркетологам супроводжувати клієнта на кожному етапі вибору.

Попри те, що реклама з'явиться в інтерфейсі, розробники запевняють, що оголошення жодним чином не впливатимуть на об'єктивність відповідей штучного інтелекту. Творці платформи також обіцяють не передавати особисті дані рекламодавцям і зберігати повну конфіденційність самих розмов.