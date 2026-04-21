Марсоход Curiosity нашел новые признаки древней жизни на Марсе

Марсоход Curiosity совершил значимый шаг в исследовании Красной планеты, обнаружив в кратере Гейл сложные органические соединения. Эти вещества, хранившиеся в глинистых минералах в течение миллиардов лет, дают новые подсказки относительно потенциальной пригодности Марса для жизни в далеком прошлом.

Что Curiosity нашел на Марсе?

Исследовательская группа NASA, используя инструментарий марсохода Curiosity, успешно провела первый в своем роде химический эксперимент непосредственно на поверхности другой планеты. В центре внимания оказался регион Глен Торридон, где марсоход собирал образцы глинистых песчаников в кратере Гейл. Эта местность была выбрана не случайно, ведь ученые имеют веские доказательства того, что миллиарды лет назад здесь была вода, что создавало благоприятные условия для возникновения жизни, говорится в исследовании в журнале Nature Communications.

Благодаря специальному прибору SAM (Sample Analysis at Mars) марсоход проанализировал образцы возрастом около 3,5 миллиардов лет. В результате было идентифицировано более 20 видов органических молекул. Среди наиболее интригующих находок – азотсодержащие соединения, структура которых напоминает компоненты прото-ДНК. Также был зафиксирован бензотиофен – сернистое соединение, которое ранее часто находили в метеоритах.

Этот факт подчеркивает сходство процессов, происходивших на ранних этапах развития Земли и Марса. Геолог Эми Уильямс отметила, что вещества, которые попадали на Марс с метеоритами, вероятно, были теми же самыми строительными блоками, что дали толчок жизни на нашей планете.

Эксперимент проводился с помощью метода мокрой химии с использованием реагента тетраметиламмоний гидроксида (TMAH). Это вещество позволило высвободить фрагменты органики, которые были прочно связаны с минералами или встроены в крупные макромолекулярные структуры. Процесс включал нагрев образцов до температуры примерно 550 градусов Цельсия.

Исследователи подтвердили успешное обнаружение семи конкретных молекул, среди которых триметилбензол, нафталин и метилбензоат. Бензотиофен стал крупнейшей подтвержденной подземной ароматической молекулой, найденной на Марсе на сегодня.

Особое значение имеет то, что эти сложные структуры смогли сохраниться в приповерхностных слоях планеты в течение огромного промежутка времени, несмотря на воздействие радиации и геологические изменения.

Доказательства возможной жизни, но не ее беззаботный факт

Хотя наличие этих соединений еще не является прямым доказательством существования марсианских микроорганизмов, оно подтверждает, что древняя среда Марса могла быть пригодной для жизни.

Но спешить не стоит, ведь аналогичные результаты могли быть образованы несколькими путями. Органическая материя могла появиться на планете вследствие падения метеоритов, через внутренние геологические процессы или через жизнедеятельность микробов.

Для подтверждения происхождения этих соединений ученые проводили сравнительные лабораторные тесты с известным метеоритом Мурчисон. Результаты показали значительное сходство между найденными на Марсе веществами и теми, содержащимися в космических объектах.

Кроме того, в образцах песчаника под названием "Мэри Эннинг" было обнаружено азотистые гетероциклы, которые являются фундаментальными компонентами нуклеиновых кислот.

Этот успех открывает новые горизонты для будущих миссий. Аналогичные методы исследований запланированы для европейской миссии Rosalind Franklin на Марс, а также для зонда Dragonfly, который будет изучать спутник Сатурна Титан, пишет Popular Science. Полученные данные помогут оптимизировать поиски биосигнатур – химических следов, которые могли оставить древние живые организмы. Исследование подтверждает, что марсианские осадочные породы являются настоящими архивами, которые хранят химическую историю Солнечной системы на протяжении миллиардов лет.