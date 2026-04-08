Artemis 2 возвращается домой после облета Луны: корабль взял курс на Землю

Космический корабль Orion миссии Artemis 2 после облета Луны выполнил первое включение двигателя и скорректировал траекторию возвращения. Полет проходит штатно, а приводнение запланировано уже в ближайшие дни. Рассказываем когда астронавты вернутся домой и как это будет происходить.

По официальному сообщению от NASA, корабль Orion выполнил важный шаг на пути домой. В 03:03 по киевскому времени состоялось первое включение двигателя после исторического облета Луны.

Как Orion возвращается на Землю?

Маневр по корректировке траектории космического корабля длился всего 15 секунд, но этого хватило, чтобы точно подправить курс полета.

По данным миссии, изменение скорости составило 0,49 м/с – этого достаточно, чтобы вывести корабль на оптимальный курс возвращения к Земле. Перед маневром экипаж собрал все необходимые параметры: от поведения бортовых систем до навигационных данных. В результате операция прошла без отклонений, и сейчас траектория Orion полностью соответствует расчетной.

Отдельное внимание специалисты уделяют траектории вхождения в атмосферу. Она будет отличаться от той, что использовалась во время беспилотного полета Orion. Причина – проблемы с теплозащитным щитом, который во время предыдущей миссии показал неожиданные дефекты и локальные прогорания.

Вероятно, новую траекторию выбрали так, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на корпус корабля, хотя в NASA официально не акцентируют на этом внимание.

Когда Artemis 2 вернется домой?

Приводнение капсулы запланировано на 11 апреля в 03:07 по киевскому времени в Тихом океане. В район посадки уже отправился десантный корабль ВМС США USS John P. Murtha, который будет отвечать за подъем капсулы из воды.

USS John P. Murtha / Фото Joshua Samoluk

Чем сейчас занимается экипаж Artemis 2?

Сейчас экипаж находится в фазе отдыха, но в ближайшие часы их ждет насыщенная программа. В частности, астронавты протестируют специальный ортостатический костюм, который помогает организму адаптироваться к возвращению в земную гравитацию.

Ранее экипаж передал на Землю первые снимки, сделанные во время близкого облета Луны. Все системы корабля работают стабильно, а астронавты продолжают штатный мониторинг.

Кроме этого, 9 апреля запланирована демонстрация ручного управления кораблем. Экипаж возьмет Orion под свой контроль, выполнит наведение на цель и переведет аппарат в положение "хвостом к Солнцу". Во время этого теста специалисты сравнят различные режимы работы систем управления – это критически важно для финальной оценки готовности миссии к завершению.

Как проходил облет Луны?

Во время исторического облета Луны экипаж миссии Artemis 2 выполнил ряд ключевых задач, которые имеют значение для будущих полетов человека в глубокий космос, отмечает Space.com.

Прежде всего астронавты провели детальную фотосъемку Луны с близкого расстояния. Полученные снимки уже передали на Землю. Эти материалы помогут оценить как технические возможности корабля, так и условия наблюдения с орбиты спутника.

Кроме этого, экипаж активно тестировал системы корабля Orion в реальных условиях полета у Луны. Речь идет о проверке навигации, связи, ориентации аппарата и стабильности бортовых систем в сложных гравитационных условиях.

Еще одной важной задачей стал сбор данных для дальнейшей коррекции траектории. Именно эти измерения позволили точно выполнить маневр после облета и направить корабль на безопасное возвращение к Земле.

Также астронавты оценивали поведение корабля во время сближения с Луной и прохождения критических участков траектории. Это позволяет инженерам NASA лучше подготовиться к следующим миссиям, в частности к высадке людей на поверхность спутника.