На острове Сулавеси в Индонезии обнаружили артефакты, заставляющие пересмотреть представления о том, как давно и как именно древние люди пересекали морские просторы. Личность этих первых поселенцев острова остается загадкой для ученых.

Исследователи из Университета Гриффита и индонезийского Национального агентства исследований и инноваций (BRIN) обнаружили семь каменных орудий на участке Калио на юге Сулавеси, информирует 24 Канал со ссылкой на публикацию в Eurekalert. Сейчас на этом месте кукурузное поле, но в эпоху раннего плейстоцена здесь, вероятно, был ландшафт у реки, где древние люди охотились и занимались повседневными делами.

Что именно обнаружили ученые?

Найденные артефакты – это небольшие острые обломки, которые, вероятно, использовались для обработки животных или растений. Благодаря передовым методам датирования, в частности палеомагнитному анализу песчаника и прямому датированию окаменелости свиньи, найденной рядом, ученые уверенно определили возраст орудий – по меньшей мере 1,04 миллиона лет.



Найденные артефакты на острове Сулавес / Фото University of New England

Это открытие кардинально меняет представление о заселении Сулавеси. Ранее считалось, что гоминины появились на этом острове примерно 194 тысячи лет назад. Новая находка отодвигает эту дату на сотни тысяч лет в прошлое.

Это также подтверждает, что древние люди смогли пересечь линию Уоллеса – глубоководный барьер, отделяющий азиатскую фауну от австралийской. Это свидетельствует об их способности к морским путешествиям.

Несмотря на находку, личность этих мастеров остается тайной. Руководитель исследования, профессор Адам Брумм, отметил, что на участке Калио пока не найдено никаких окаменелостей самих гомининов. Неизвестно, были ли это представители вида Homo erectus, которых ранее подозревали в освоении островов региона, или какой-то другой ранний предок человека.

Команда Брумма ранее обнаружила на соседнем острове Флорес крошечных Homo floresiensis ("хоббитов"). Ученые предполагали, что их более крупные предки, возможно, Homo erectus, прибыли на Флорес и со временем уменьшились в размерах из-за процесса островной карликовости.

Сулавеси гораздо более крупный и экологически более разнообразный остров, поэтому возникает вопрос: что произошло с гомининами, прибывшими сюда миллион лет назад? Претерпели ли они похожие эволюционные изменения, или их судьба сложилась совсем иначе?