Исследователи из Бристольского университета Эндрю Роу и Эмили Рейфилд решили выяснить, как двуногость повлияла на биомеханику черепа и технику охоты у хищных динозавров. Используя 3D-технологии, в частности компьютерную томографию и сканирование поверхностей, они проанализировали черепа 18 видов тероподов, чтобы оценить силу их укуса и механику питания, информирует 24 Канал со ссылкой на Eurekalert.

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Результаты показали, что не существовало единого "лучшего" дизайна черепа для гигантского хищника. Эволюция предложила несколько успешных решений.

Например, череп Tyrannosaurus rex был оптимизирован для чрезвычайно сильных и быстрых укусов, способных дробить кости, подобно современным крокодилам. В то же время другие гиганты, такие как спинозавры и аллозавры, развивались иначе. Их укусы были слабее, но черепа были лучше приспособлены для разрезания и срывания плоти с жертвы.

Роу и Рейнфилд в своем исследовании, опубликованном в Current Biology, сравнивают стиль питания аллозавра с современным комодским вараном.



Различные формы челюстей и прикусов динозавров / Фото Эндрю Роу и Эмили Рейфилд

Интересно, что размер не всегда имел решающее значение. Некоторые меньшие тероподы испытывали большую нагрузку на череп, чем большие виды, из-за объема мышц и силы укуса. Даже среди гигантов были различия: например, гиганотозавр, по расчетам ученых, имел относительно легкий укус.

Такое разнообразие свидетельствует о том, что экосистемы динозавров поддерживали различные экологические ниши для хищников-гигантов. Это позволяло им избегать прямой конкуренции и специализироваться на различных типах добычи.

Ученые продолжают изучать динозавров узнавая много нового об этих существах часто наталкиваясь на очень неожиданные открытия. Например, недавно окаменелость, десятилетиями лежавшая в музее, оказалась новым видом плезиозавра.