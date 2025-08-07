На острові Сулавесі в Індонезії виявили артефакти, що змушують переглянути уявлення про те, як давно і як саме стародавні люди перетинали морські простори. Особистість цих перших поселенців острова залишається загадкою для науковців.

Дослідники з Університету Гріффіта та індонезійського Національного агентства досліджень та інновацій (BRIN) виявили сім кам'яних знарядь на ділянці Каліо на півдні Сулавесі, інформує 24 Канал з посиланням на публікацію в Eurekalert. Зараз на цьому місці кукурудзяне поле, але в епоху раннього плейстоцену тут, імовірно, був ландшафт біля річки, де стародавні люди полювали й займалися повсякденними справами.

Дивіться також Це допомагало їм вижити: вчені з'ясували чому черепи хижих динозаврів так сильно відрізнялись

Що саме виявили науковці?

Знайдені артефакти – це невеликі гострі уламки, які, ймовірно, використовувалися для оброблення тварин або рослин. Завдяки передовим методам датування, зокрема палеомагнітному аналізу пісковика та прямому датуванню скам'янілості свині, знайденої поруч, вчені впевнено визначили вік знарядь – щонайменше 1,04 мільйона років.



Знайдені артефакти на острові Сулавес / Фото University of New England

Це відкриття кардинально змінює уявлення про заселення Сулавесі. Раніше вважалося, що гомініни з'явилися на цьому острові приблизно 194 тисячі років тому. Нова знахідка відсуває цю дату на сотні тисяч років у минуле.

Це також підтверджує, що стародавні люди змогли перетнути лінію Воллеса – глибоководний бар'єр, що відділяє азійську фауну від австралійської. Це свідчить про їхню здатність до морських подорожей.

Попри знахідку, особистість цих майстрів залишається таємницею. Керівник дослідження, професор Адам Брумм, зазначив, що на ділянці Каліо поки не знайдено жодних скам'янілостей самих гомінінів. Невідомо, чи були це представники виду Homo erectus, яких раніше підозрювали в освоєнні островів регіону, чи якийсь інший ранній предок людини.

Команда Брумма раніше виявила на сусідньому острові Флорес крихітних Homo floresiensis ("гобітів"). Вчені припускали, що їхні більші предки, можливо, Homo erectus, прибули на Флорес і з часом зменшилися в розмірах через процес острівної карликовості.

Сулавесі набагато більший і екологічно різноманітніший острів, тому виникає питання: що сталося з гомінінами, які прибули сюди мільйон років тому? Чи зазнали вони схожих еволюційних змін, чи їхня доля склалася зовсім інакше?