США впервые признали размещение оружия в космосе – что известно о новой системе

Соединенные Штаты сделали заявление, которое может изменить представления о военном противостоянии за пределами Земли. Американские чиновники подтвердили наличие новых возможностей на орбите, но пока не раскрывают их сущность.

Соединенные Штаты развернули в космосе вооружение, которое планируют использовать для защиты американских военных от вражеских действий. Об этом 14 сентября заявил министр Военно-воздушных сил США Трой Майнк во время конференции Air, Space & Cyber Conference, организованной Ассоциацией воздушных и космических сил в Нешнл-Харборе, штат Мэриленд. Об этом пишет CNN.

Что США разместили на орбите и почему

"Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять новым угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают космическими средствами контроля на орбите, способными защищать объединенные силы от вражеских действий противника", – сказал Майнк.

Это заявление стало первым публичным подтверждением со стороны американского военного руководства того, что США уже обладают оружием, размещенным непосредственно на орбите. В то же время чиновник не уточнил, о каких именно системах идет речь, и отказался раскрывать дополнительные подробности.

Пока неизвестно, когда именно американские военные вывели эти средства в космос. Также нет официальной информации об их количестве, технических характеристиках, расположении или возможных целях. Майнк подчеркнул, что Соединенные Штаты должны сохранять превосходство не только в воздухе, но и в космическом пространстве.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы сохраняли наше господство не только в воздухе, но и в космосе. Поэтому мы были вынуждены принять меры, чтобы в случае угрозы мы могли дать ей отпор", – заявил министр.

По информации CNN, американские военные пока не раскрыли, речь идет о системах, предназначенных для поражения спутников, перехвата других космических объектов или выполнения оборонных задач. Представители Космических сил США не предоставили дополнительных пояснений относительно заявления Майнка.

Почему Вашингтон усиливает военное присутствие в космосе

Развертывание новых систем происходит на фоне обострения конкуренции между США, Китаем и Россией за военное превосходство на орбите. Американские чиновники неоднократно предупреждали, что Пекин и Москва разрабатывают и испытывают технологии, способные представлять угрозу для спутников и космической инфраструктуры Соединенных Штатов.

Космические силы США в своих материалах отмечают, что Китай развивает и использует космические и противокосмические возможности в рамках стратегии военной модернизации. Россия, по оценке американского ведомства, рассматривает космос как пространство ведения войны и считает превосходство в нем решающим фактором будущих конфликтов.

Вашингтон также следит за деятельностью российских спутниковых группировок. В марте 2025 года CNN сообщало о российских учебных миссиях, которые, по оценке американской стороны, могли демонстрировать тактики нападения и защиты для будущих боевых действий в космосе.

Особое беспокойство у США вызывает разработка Китаем гиперзвуковой ракеты с ядерными возможностями, способной совершать частично орбитальный полет. Такие технологии потенциально могут затруднить работу традиционных систем раннего предупреждения и противоракетной обороны.

В феврале 2024 года CNN со ссылкой на источники, знакомые с американскими разведданными, сообщила, что Россия может работать над ядерным оружием космического базирования. По данным собеседников телеканала, такая система могла бы использовать мощный электромагнитный импульс для вывода из строя значительного количества спутников.

Москва опровергла эти обвинения. Электромагнитный импульс способен повреждать электронные системы и нарушать их работу. В случае масштабного воздействия на спутниковую инфраструктуру последствия могли бы выйти далеко за пределы военной сферы.

Спутники используются для прогнозирования погоды, реагирования на стихийные бедствия, навигации и связи. От них также зависят многочисленные гражданские процессы, в частности банковские операции, грузовые перевозки, вызов такси и работа служб экстренной помощи.

Поэтому потенциальное применение такого оружия могло бы нанести серьезный ущерб как правительственным системам, так и коммерческой инфраструктуре, от которой зависит повседневная жизнь миллиардов людей.

Что известно о планах Трампа в области космической обороны

Президент США Дональд Трамп последовательно подчеркивает необходимость укрепления американского военного потенциала в космосе. В декабре 2025 года он подписал указ, в котором назвал превосходство США в космическом пространстве "мерилом национального видения и силы воли".

Документ предусматривает акцент на разработке новых технологий противоракетной обороны и способности противодействовать угрозам, в частности возможному размещению ядерного оружия в космосе.

Эти планы связаны с инициативой Трампа "Золотой купол" – масштабной системой противоракетной обороны, которую президент США сравнивал с израильским "Железным куполом". Ее цель заключается в создании возможностей для перехвата ракет, запущенных из любой точки мира.

Стоимость проекта оценивается в миллиарды долларов, а Трамп выражал надежду, что система будет завершена к 2028 году. В то же время конкретные технические параметры и полный план реализации инициативы остаются недостаточно известными.

По данным CNN, Пентагон запланировал первое масштабное испытание "Золотого купола" незадолго до президентских выборов 2028 года. Эту информацию телеканалу предоставили два источника, знакомые с планами ведомства.

В ходе той же конференции Трой Майнк сообщил о прогрессе американской программы космического перехватчика. По его словам, проект прошел путь от заключения первого контракта до создания готового к полету оборудования менее чем за один год.

"Мы прошли путь от первоначального контракта до готового к полету оборудования менее чем за один год", – заявил министр.

Он не уточнил, о какой именно системе идет речь, какие компании участвуют в ее создании и когда может состояться запуск. Заявление свидетельствует о том, что американские военные ускоряют разработку космических технологий, однако пока нет достаточных данных, чтобы определить реальные возможности нового перехватчика.

Позволяет ли международное право размещать оружие в космосе

Ключевым международным документом в этой сфере остается Договор о космосе 1967 года. Он запрещает размещение на орбите ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

В то же время документ не содержит прямого запрета на размещение в космосе обычного оружия. Также он не запрещает использование наземных систем для поражения объектов, находящихся на орбите.

Именно эта особенность оставляет пространство для различных юридических толкований относительно допустимых военных технологий и действий государств в космосе. Публичное подтверждение США наличия орбитального оружия может усилить дискуссию о том, какие именно системы соответствуют международным договоренностям, а какие могут создавать новые риски для стабильности космического пространства.

Что означает заявление США для будущих космических конфликтов

Подтверждение американских военных не позволяет установить, речь идет о уже готовом к боевому применению оружии или об ограниченных оборонных возможностях. Однако сам факт публичного заявления демонстрирует, что Вашингтон рассматривает космос как важную часть современной военной стратегии.

Спутниковые системы играют решающую роль в разведке, навигации, связи и координации военных операций. Их защита становится все более важной по мере того, как государства разрабатывают средства противодействия космической инфраструктуре друг друга.

На этом фоне развертывание американских средств контроля на орбите может быть как практическим шагом для укрепления обороны, так и сигналом конкурентам о готовности США реагировать на новые угрозы. В то же время отсутствие конкретных данных о системах не позволяет сделать вывод о том, насколько масштабным является развертывание или изменило ли оно баланс сил в космосе.