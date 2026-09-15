Сполучені Штати розгорнули зброю в космосі, яку планують використовувати для захисту американських військових від ворожих дій. Про це 14 вересня заявив міністр Військово-повітряних сил США Трой Майнк під час конференції Air, Space & Cyber Conference, організованої Асоціацією повітряних і космічних сил у Нешенал-Гарборі, штат Меріленд. Про це пише CNN.

Що США розмістили на орбіті та навіщо

Сьогодні ми продовжуємо забезпечувати нашу готовність протистояти новим загрозам, де б вони не виникали. Саме тому Сполучені Штати тепер мають космічні засоби контролю на орбіті, здатні захищати об'єднані сили від ворожих дій противника, – сказав Майнк.

Заява стала першим публічним підтвердженням американським військовим керівництвом того, що США вже володіють зброєю, розміщеною безпосередньо на орбіті. Водночас посадовець не уточнив, про які саме системи йдеться, і відмовився розкривати додаткові подробиці.

Наразі невідомо, коли саме американські військові вивели ці засоби в космос. Також немає офіційної інформації про їхню кількість, технічні характеристики, розташування чи можливі цілі. Майнк наголосив, що Сполучені Штати повинні зберігати перевагу не лише в повітрі, а й у космічному просторі.

Надзвичайно важливо, щоб ми зберігали наше панування не лише в повітрі, а й у космосі. Тому ми були змушені вжити заходів, щоб у разі загрози ми могли дати їй відсіч, – заявив міністр.

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За інформацією CNN, американські військові поки не розкрили, чи йдеться про системи, призначені для ураження супутників, перехоплення інших космічних об'єктів або виконання оборонних завдань. Представники Космічних сил США не надали додаткових пояснень щодо заяви Майнка.

Чому Вашингтон посилює військову присутність у космосі

Розгортання нових систем відбувається на тлі загострення конкуренції між США, Китаєм і Росією за військову перевагу на орбіті. Американські посадовці неодноразово попереджали, що Пекін і Москва розробляють та випробовують технології, здатні загрожувати супутникам і космічній інфраструктурі Сполучених Штатів.

Космічні сили США у власних матеріалах зазначають, що Китай розвиває та використовує космічні й протикосмічні можливості в межах стратегії військової модернізації. Росія, за оцінкою американського відомства, розглядає космос як простір ведення війни та вважає перевагу в ньому вирішальним фактором майбутніх конфліктів.

Вашингтон також стежить за діяльністю російських супутникових угруповань. У березні 2025 року CNN повідомляла про російські навчальні місії, які, за оцінкою американської сторони, могли демонструвати тактики нападу та захисту для майбутніх бойових дій у космосі.

Окреме занепокоєння США викликає розвиток Китаєм гіперзвукової ракети з ядерними можливостями, здатної здійснювати частково орбітальний політ. Такі технології потенційно можуть ускладнити роботу традиційних систем раннього попередження та протиракетної оборони.

У лютому 2024 року CNN із посиланням на джерела, знайомі з американськими розвідданими, повідомила, що Росія може працювати над ядерною зброєю космічного базування. За даними співрозмовників телеканалу, така система могла б використовувати потужний електромагнітний імпульс для виведення з ладу значної кількості супутників.

Москва заперечила ці звинувачення. Електромагнітний імпульс здатен пошкоджувати електронні системи та порушувати їхню роботу. У випадку масштабного впливу на супутникову інфраструктуру наслідки могли б вийти далеко за межі військової сфери.

Супутники використовують для прогнозування погоди, реагування на стихійні лиха, навігації та зв'язку. Від них також залежать численні цивільні процеси, зокрема банківські операції, вантажні перевезення, виклик таксі та робота служб екстреної допомоги.

Тому потенційне застосування такої зброї могло б завдати серйозної шкоди як урядовим системам, так і комерційній інфраструктурі, від якої залежить повсякденне життя мільярдів людей.

Що відомо про плани Трампа щодо космічної оборони

Президент США Дональд Трамп послідовно наголошує на необхідності посилення американських військових можливостей у космосі. У грудні 2025 року він підписав указ, у якому назвав перевагу США в космічному просторі "мірилом національного бачення та сили волі".

Документ передбачає акцент на розробці нових технологій протиракетної оборони та здатності протидіяти загрозам, зокрема можливому розміщенню ядерної зброї в космосі.

Ці плани пов'язані з ініціативою Трампа "Золотий купол" – масштабною системою протиракетної оборони, яку президент США порівнював з ізраїльським "Залізним куполом". Її мета полягає у створенні можливостей для перехоплення ракет, запущених із будь-якої точки світу.

Вартість проєкту оцінюють у мільярди доларів, а Трамп висловлював сподівання, що система буде завершена до 2028 року. Водночас конкретні технічні параметри та повний план реалізації ініціативи залишаються недостатньо відомими.

За даними CNN, Пентагон запланував перше масштабне випробування "Золотого купола" незадовго до президентських виборів 2028 року. Цю інформацію телеканалу надали два джерела, знайомі з планами відомства.

Під час тієї ж конференції Трой Майнк повідомив про прогрес американської програми космічного перехоплювача. За його словами, проєкт пройшов шлях від укладення першого контракту до створення обладнання, готового до польоту, менш ніж за один рік.

Ми перейшли від початкового контракту до готового до польоту обладнання менш ніж за один рік, – заявив міністр.

Він не уточнив, про яку саме систему йдеться, які компанії беруть участь у її створенні та коли може відбутися запуск. Заява свідчить про те, що американські військові прискорюють розробку космічних технологій, однак поки що немає достатньо даних, щоб визначити реальні можливості нового перехоплювача.

Чи дозволяє міжнародне право розміщувати зброю в космосі

Ключовим міжнародним документом у цій сфері залишається Договір про космос 1967 року. Він забороняє розміщення на орбіті ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення.

Водночас документ не містить прямої заборони на розміщення в космосі звичайної зброї. Також він не забороняє використання наземних систем для ураження об'єктів, що перебувають на орбіті.

Саме ця особливість залишає простір для різних юридичних тлумачень щодо допустимих військових технологій і дій держав у космосі. Публічне підтвердження США наявності орбітальної зброї може посилити дискусію про те, які саме системи відповідають міжнародним домовленостям, а які можуть створювати нові ризики для стабільності космічного простору.

Що означає заява США для майбутнього космічних конфліктів

Підтвердження американських військових не дає змоги встановити, чи йдеться про вже готову до бойового застосування зброю, чи про обмежені оборонні можливості. Однак сам факт публічної заяви демонструє, що Вашингтон розглядає космос як важливу частину сучасної військової стратегії.

Супутникові системи відіграють критичну роль у розвідці, навігації, зв'язку та координації військових операцій. Їхній захист стає дедалі важливішим у міру того, як держави розробляють засоби протидії космічній інфраструктурі одна одної.

На цьому тлі розгортання американських засобів контролю на орбіті може бути як практичним кроком для посилення оборони, так і сигналом конкурентам про готовність США відповідати на нові загрози. Водночас відсутність конкретних даних про системи не дозволяє зробити висновок, наскільки масштабним є розгортання або чи змінило воно баланс сил у космосі.