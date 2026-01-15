Вымышленный матч и реальные последствия: как Copilot подвел полицию

Одна из крупнейших полиций Британии признала, что использовала искусственный интеллект Microsoft Copilot при подготовке аналитического отчета, который содержал серьезную ошибку. ИИ придумал футбольный матч, а эта информация повлияла на решение о безопасности и допуске болельщиков.

Руководитель полиции Западного Мидленда Крейг Гилфорд признал, что ложная информация в футбольном разведывательном отчете появилась из-за использования Microsoft Copilot. ИИ сгенерировал данные о матче между клубами West Ham и Maccabi Tel Aviv, которого на самом деле никогда не было. Несмотря на это, вымышленный поединок оказался в официальном документе полиции. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Как вымышленный матч попал в полицейский отчет?

Об этом Гилфорд сообщил в письме в парламентский комитет по внутренним делам. По его словам, именно использование Copilot стало причиной ошибочного результата в отчете. Ранее, в декабре, он отрицал применение искусственного интеллекта, объясняя ошибку сбором данных из соцсетей.

Как пишет ВВС, последствия оказались реальными. В ноябре прошлого года болельщикам Maccabi Tel Aviv запретили посещать матч Лиги Европы против Aston Villa. Бирмингемская консультативная группа по безопасности признала игру матчем высокого риска после инцидентов с насилием и преступлениями на почве ненависти во время предыдущей игры израильского клуба в Амстердаме.

Microsoft предупреждает пользователей в самом интерфейсе Copilot, что ассистент может ошибаться. В этом случае ошибка стала публичной и резонансной. Ранее журналисты уже обращали внимание, что Copilot иногда подает неправильную информацию или выдумывает факты.