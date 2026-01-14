В новых тестовых сборках Windows 11 на каналах Developer и Beta появилась политика группового управления RemoveMicrosoftCopilotApp. Она позволяет полностью удалить Copilot из системы, тогда как раньше ассистент можно было только выключить или скрыть. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends.

Кому и при каких условиях позволили удалить Copilot?

Впрочем, эта возможность работает только в четко определенных сценариях. Удаление доступно только на управляемых устройствах с версиями Windows Enterprise, Pro или EDU. Речь идет о рабочих или учебных компьютерах, которые контролируются организацией. В таком случае решение должен принимать системный администратор.

Есть и дополнительные требования. На устройстве должны быть установлены одновременно бесплатное приложение Microsoft Copilot и платное Microsoft 365 Copilot, при этом сам пользователь не должен был устанавливать Copilot вручную. Если в системе есть только бесплатная версия без подписки, политика не сработает.

Еще одно условие – приложение Copilot не должно запускаться в течение последних 28 дней. Это сложно выполнить, ведь Copilot по умолчанию добавляется в автозапуск при входе в систему. Пользователю придется выключить его в настройках запуска и почти месяц не открывать программу.

Как пишет PCmag, администраторы могут найти нужный параметр в редакторе групповых политик по пути User Configuration > Administrative Templates > Windows AI > Remove Microsoft Copilot App. Даже после этого удаление происходит только один раз. Microsoft отмечает, что Copilot можно будет переустановить позже, а часть функций ассистента все равно останется интегрированной в Windows и сервисы Microsoft 365.

Интерес к полному удалению Copilot появился давно. В марте 2025 года ошибка в обновлении случайно убрала Copilot у некоторых пользователей, и реакция в сети оказалась неожиданно одобрительной. Так что для тех, кто использует управляемый рабочий компьютер и не хочет видеть Copilot в системе, наконец появился ограниченный, но реальный способ избавиться от него.