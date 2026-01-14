У нових тестових збірках Windows 11 на каналах Developer і Beta з'явилася політика групового керування RemoveMicrosoftCopilotApp. Вона дозволяє повністю видалити Copilot із системи, тоді як раніше асистент можна було лише вимкнути або приховати. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Digital Trends.

Дивіться також Тепер їх три: Microsoft випустила свої традиційні потворні светри

Кому і за яких умов дозволили видалити Copilot?

Втім, ця можливість працює лише в чітко визначених сценаріях. Видалення доступне лише на керованих пристроях з версіями Windows Enterprise, Pro або EDU. Йдеться про робочі або навчальні комп'ютери, які контролюються організацією. У такому разі рішення має ухвалювати системний адміністратор.

Є й додаткові вимоги. На пристрої мають бути встановлені одночасно безкоштовний застосунок Microsoft Copilot і платний Microsoft 365 Copilot, при цьому сам користувач не повинен був встановлювати Copilot вручну. Якщо в системі є лише безкоштовна версія без підписки, політика не спрацює.

Ще одна умова – застосунок Copilot не повинен запускатися протягом останніх 28 днів. Це складно виконати, адже Copilot за замовчуванням додається до автозапуску під час входу в систему. Користувачеві доведеться вимкнути його в налаштуваннях запуску та майже місяць не відкривати програму.

Як пише PCmag, адміністратори можуть знайти потрібний параметр у редакторі групових політик за шляхом User Configuration > Administrative Templates > Windows AI > Remove Microsoft Copilot App. Навіть після цього видалення відбувається лише один раз. Microsoft наголошує, що Copilot можна буде перевстановити пізніше, а частина функцій асистента все одно залишиться інтегрованою у Windows і сервіси Microsoft 365.

Інтерес до повного видалення Copilot з'явився давно. У березні 2025 року помилка в оновленні випадково прибрала Copilot у деяких користувачів, і реакція в мережі виявилася несподівано схвальною. Тож для тих, хто користується керованим робочим комп'ютером і не хоче бачити Copilot у системі, нарешті з'явився обмежений, але реальний шлях позбутися його.