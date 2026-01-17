Как ускорить запуск Windows 11 за несколько минут

Медленный запуск Windows 11 часто связан не с проблемами системы, а с избытком программ, которые стартуют вместе с ней. Часть из них полезна, но многие работают в фоновом режиме без реальной необходимости. Отключение лишних автозапусков может существенно сократить время загрузки и уменьшить нагрузку на компьютер

Одна из главных причин долгого запуска Windows 11 – большое количество программ, которые автоматически стартуют после входа в систему. Это не обязательно вредоносное ПО: среди них могут быть антивирусы, OneDrive, Slack, игровые лаунчеры, утилиты для резервного копирования или программы для работы с веб-камерой. Чем больше таких приложений, тем медленнее система выходит в полноценное рабочее состояние. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Почему Windows 11 запускается медленно и как это исправить?

В Windows 11 есть несколько простых способов управлять автозапуском программ: через Диспетчер задач, настройки системы или проводник файлов.

Управление автозапуском через Диспетчер задач. Диспетчер задач показывает список программ, которые запускаются вместе с Windows, и позволяет быстро отключить ненужные. Чтобы открыть его, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке Пуск и выбрать соответствующий пункт. Далее следует открыть меню с тремя линиями в верхнем левом углу и перейти в раздел Startup apps.

В этом списке можно выключить или включить любое приложение. Дополнительно здесь отображается показатель влияния на запуск: высокий, средний, низкий или отсутствует. Чем выше влияние, тем больше времени и ресурсов программа забирает при старте системы. Microsoft отмечает, что программы с высоким влиянием используют процессор более одной секунды или более чем 3 мегабайта дискового ресурса.

Отключение программ через настройки Windows 11. Альтернативный способ – использование стандартного меню настроек. После перехода к Settings нужно открыть раздел Apps, а затем Startup. Здесь доступен тот же список программ, но с простыми переключателями, которые позволяют быстро отключить автозапуск.

Иногда вместо названия программы может появиться сообщение о том, что приложение не найдено. Это может означать, что приложение находится на съемном или сетевом диске, путь к нему изменен или оно было удалено. Нажав на значок рядом с переключателем, можно получить дополнительную информацию.

Cnet

Удаление автозапуска через проводник файлов. Некоторые программы не отображаются ни в Диспетчере задач, ни в настройках. В таком случае поможет Проводник файлов. Сначала нужно открыть окно Run через меню Пуск и ввести команду shell. Это откроет список всех установленных программ.

После этого снова открывается Run и вводится команда shell или shell startup. В новом окне появится перечень программ, которые запускаются при входе пользователя. Чтобы убрать приложение из автозапуска, достаточно удалить его ярлык из этой папки.

Какие программы стоит выключать, а какие оставлять. Чаще всего без ущерба можно выключить игровые сервисы, мессенджеры, облачные синхронизаторы и вспомогательные утилиты, которыми пользуются редко. Среди примеров – Teams, Xbox или Copilot. Зато антивирусные решения и ключевые системные компоненты лучше оставить активными.

Как пишет PCmag, если есть сомнения относительно определенной программы, в контекстном меню доступен поиск информации в интернете. В большинстве случаев отключение автозапуска не вредит системе: программу всегда можно снова включить, если возникнут проблемы.

Сторонние менеджеры автозапуска. Для более детального контроля можно воспользоваться сторонними утилитами. Среди популярных решений – Autoruns от Microsoft, Startup Delayer, StartupLite или WhatInStartup. Они показывают не только программы, но и расширения браузеров, запланированные задачи и драйверы, которые активируются при запуске Windows 11.

Работает ли это в старых версиях Windows. Управление автозапуском доступно не только в Windows 11. Аналогичные методы работают и в предыдущих версиях системы, хотя Microsoft активно поощряет пользователей переходить на актуальную ОС.