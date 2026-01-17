Як прискорити запуск Windows 11 за кілька хвилин

Повільний запуск Windows 11 часто пов'язаний не з проблемами системи, а з надлишком програм, які стартують разом із нею. Частина з них корисна, але багато працюють у фоновому режимі без реальної потреби. Відключення зайвих автозапусків може суттєво скоротити час завантаження та зменшити навантаження на комп'ютер

Одна з головних причин довгого запуску Windows 11 – велика кількість програм, які автоматично стартують після входу в систему. Це не обов'язково шкідливе ПЗ: серед них можуть бути антивіруси, OneDrive, Slack, ігрові лаунчери, утиліти для резервного копіювання або програми для роботи з вебкамерою. Чим більше таких застосунків, тим повільніше система виходить у повноцінний робочий стан. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Чому Windows 11 запускається повільно і як це виправити?

У Windows 11 є кілька простих способів керувати автозапуском програм: через Диспетчер завдань, налаштування системи або Провідник файлів.

Керування автозапуском через Диспетчер завдань. Диспетчер завдань показує список програм, які запускаються разом із Windows, і дозволяє швидко вимкнути непотрібні. Щоб відкрити його, потрібно клацнути правою кнопкою миші по кнопці Пуск і вибрати відповідний пункт. Далі слід відкрити меню з трьома лініями у верхньому лівому куті та перейти до розділу Startup apps.

У цьому списку можна вимкнути або увімкнути будь-який застосунок. Додатково тут відображається показник впливу на запуск: високий, середній, низький або відсутній. Чим вищий вплив, тим більше часу та ресурсів програма забирає під час старту системи. Microsoft зазначає, що програми з високим впливом використовують процесор понад одну секунду або більше ніж 3 мегабайти дискового ресурсу.

Вимкнення програм через налаштування Windows 11. Альтернативний спосіб – використання стандартного меню налаштувань. Після переходу до Settings потрібно відкрити розділ Apps, а потім Startup. Тут доступний той самий список програм, але з простими перемикачами, які дозволяють швидко вимкнути автозапуск.

Іноді замість назви програми може з'явитися повідомлення про те, що застосунок не знайдено. Це може означати, що програма знаходиться на знімному або мережевому диску, шлях до неї змінено або вона була видалена. Натиснувши на значок поруч із перемикачем, можна отримати додаткову інформацію.

Видалення автозапуску через Провідник файлів. Деякі програми не відображаються ні в Диспетчері завдань, ні в налаштуваннях. У такому випадку допоможе Провідник файлів. Спочатку потрібно відкрити вікно Run через меню Пуск і ввести команду shell. Це відкриє список усіх встановлених програм.

Після цього знову відкривається Run і вводиться команда shell або shell startup. У новому вікні з'явиться перелік програм, які запускаються при вході користувача. Щоб прибрати застосунок з автозапуску, достатньо видалити його ярлик з цієї папки.

Які програми варто вимикати, а які залишати. Найчастіше без шкоди можна вимкнути ігрові сервіси, месенджери, хмарні синхронізатори та допоміжні утиліти, якими користуються рідко. Серед прикладів – Teams, Xbox або Copilot. Натомість антивірусні рішення та ключові системні компоненти краще залишити активними.

Як пише PCmag, zкщо є сумніви щодо певної програми, у контекстному меню доступний пошук інформації в інтернеті. У більшості випадків вимкнення автозапуску не шкодить системі: програму завжди можна знову увімкнути, якщо виникнуть проблеми.

Сторонні менеджери автозапуску. Для детальнішого контролю можна скористатися сторонніми утилітами. Серед популярних рішень – Autoruns від Microsoft, Startup Delayer, StartupLite або WhatInStartup. Вони показують не лише програми, а й розширення браузерів, заплановані завдання та драйвери, які активуються при запуску Windows 11.

Чи працює це у старих версіях Windows. Керування автозапуском доступне не лише в Windows 11. Аналогічні методи працюють і в попередніх версіях системи, хоча Microsoft активно заохочує користувачів переходити на актуальну ОС.