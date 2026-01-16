Що трапилось із вимкненням Windows після січневого оновлення?

System Guard Secure Launch – це функція безпеки, яка захищає процес завантаження від атак на рівні мікропрограмного забезпечення та шкідливих програм, зокрема руткітів. За інформацією, оприлюдненою в четвер на панелі стану випусків Windows, ця відома проблема торкається виключно систем, що працюють на корпоративних редакціях Enterprise та IoT з установленим накопичувальним оновленням KB5073455, пише 24 Канал з посиланням на Bleeping Computer.

Після інсталяції цього патча безпеки деякі персональні комп'ютери з увімкненою функцією Secure Launch втрачають можливість вимкнутися або перейти в режим сну. Замість очікуваного завершення роботи пристрій лише перезавантажується.

Поки інженери Microsoft працюють над постійним рішенням цієї помилки, компанія запропонувала тимчасовий спосіб обійти проблему.

Користувачам, яких торкнулася несправність, потрібно вимикати пристрій через командний рядок, виконавши команду "shutdown /s /t 0", пояснила Microsoft.

Втім, наразі не існує жодного способу вирішити проблему для систем, налаштованих на перехід у режим гібернації. Тому Microsoft рекомендує користувачам обов'язково зберігати всю свою роботу та вимикати комп'ютер після завершення роботи, щоб уникнути повного розряджання батареї замість переходу в режим гібернації.

Компанія досі працює над усуненням іншого багу

Окрім цієї проблеми, корпорація також працює над усуненням помилки, спричиненої січневим оновленням безпеки KB5074109 для Windows. Цей патч викликає збої з'єднання та помилки автентифікації під час підключення через віддалений робочий стіл до сесій Cloud PC.

Тим часом у вівторок Microsoft виправила іншу відому проблему, через яку програми безпеки помилково позначали основний компонент Windows як загрозу. Ця несправність зачіпала клієнтські платформи Windows 10 та Windows 11, а також серверні версії від Windows Server 2012 до Windows Server 2025.