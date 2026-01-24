Не всі програми, що впливають на швидкодію системи, виглядають підозріло або зайвими. Багато з них є популярними й корисними, але через фонову роботу, автозапуск або високе споживання ресурсів поступово створюють відчуття повільної роботи комп'ютера. Про це розповідає BGR.

Які програми найчастіше сповільнюють комп'ютер?

Сторонні антивірусні програми. Антивіруси від сторонніх розробників постійно працюють у фоні, перевіряючи файли та процеси. Через це вони створюють стабільне навантаження на процесор і оперативну пам'ять. У сучасних версіях Windows вбудований Windows Defender вже забезпечує повноцінний захист, включно з фаєрволом та ізоляцією ядра. У більшості випадків сторонні антивіруси не дають відчутної користі, але можуть помітно знижувати продуктивність системи.

Веббраузери з великою кількістю вкладок. Браузери залишаються одними з найбільш ресурсоємних програм. Десятки відкритих вкладок, відео у фоні та розширення активно використовують оперативну пам'ять і процесор. Проблеми виникають, коли браузер залишається запущеним під час роботи з іншими програмами, особливо іграми або редакторами. Закриття зайвих вкладок і вимкнення непотрібних розширень часто швидко покращує швидкодію.

Ігрові лаунчери. Steam, Epic Games Store, Battle.net та інші лаунчери зазвичай запускаються разом із системою і залишаються активними навіть після закриття вікна. Вони можуть завантажувати оновлення у фоні та споживати ресурси без участі користувача. Як пише Inbox.lv, найефективніше рішення – вимкнути автозапуск і налаштувати повне закриття програми після виходу.

Хмарні сервіси резервного копіювання. Сервіси на кшталт OneDrive або Google Drive постійно відстежують зміни у файлах і синхронізують їх з хмарою. Якщо синхронізується велика кількість папок або файли часто змінюються, навантаження на систему зростає. Обмеження кількості синхронізованих даних або ручне керування резервним копіюванням допомагає знизити вплив на продуктивність.

Програми для запису екрана і стримінгу. Запис екрана та трансляції вимагають одночасної обробки відео і його збереження, що активно використовує CPU, GPU та пам'ять. Навіть у фоновому режимі такі програми можуть сповільнювати систему. Якщо запис або стримінг не використовуються, їх варто повністю закривати, особливо на комп'ютерах без потужного заліза.