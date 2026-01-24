Не все программы, влияющие на быстродействие системы, выглядят подозрительно или лишними. Многие из них являются популярными и полезными, но из-за фоновой работы, автозапуска или высокого потребления ресурсов постепенно создают ощущение медленной работы компьютера. Об этом рассказывает BGR.

Смотрите также Как ускорить запуск Windows 11 за несколько минут

Какие программы чаще всего замедляют компьютер?

Сторонние антивирусные программы. Антивирусы от сторонних разработчиков постоянно работают в фоне, проверяя файлы и процессы. Из-за этого они создают стабильную нагрузку на процессор и оперативную память. В современных версиях Windows встроенный Windows Defender уже обеспечивает полноценную защиту, включая фаервол и изоляцию ядра. В большинстве случаев сторонние антивирусы не дают ощутимой пользы, но могут заметно снижать производительность системы.

Веббраузеры с большим количеством вкладок. Браузеры остаются одними из самых ресурсоемких программ. Десятки открытых вкладок, видео в фоне и расширения активно используют оперативную память и процессор. Проблемы возникают, когда браузер остается запущенным во время работы с другими программами, особенно играми или редакторами. Закрытие лишних вкладок и отключение ненужных расширений часто быстро улучшает быстродействие.

Игровые лаунчеры. Steam, Epic Games Store, Battle.net и другие лаунчеры обычно запускаются вместе с системой и остаются активными даже после закрытия окна. Они могут загружать обновления в фоне и потреблять ресурсы без участия пользователя. Как пишет Inbox.lv, самое эффективное решение – отключить автозапуск и настроить полное закрытие программы после выхода.

Облачные сервисы резервного копирования. Сервисы вроде OneDrive или Google Drive постоянно отслеживают изменения в файлах и синхронизируют их с облаком. Если синхронизируется большое количество папок или файлы часто меняются, нагрузка на систему возрастает. Ограничение количества синхронизированных данных или ручное управление резервным копированием помогает снизить влияние на производительность.

Программы для записи экрана и стриминга. Запись экрана и трансляции требуют одновременной обработки видео и его сохранения, что активно использует CPU, GPU и память. Даже в фоновом режиме такие программы могут замедлять систему. Если запись или стриминг не используются, их стоит полностью закрывать, особенно на компьютерах без мощного железа.