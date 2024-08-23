Конец эпохи: культовая программа Windows покинет операционку в пользу современного интерфейса

Microsoft собирается отказаться от классической "Панели управления" в своей новейшей операционной системе Windows 11. Таким образом компания планирует модернизировать и упорядочить взаимодействие пользователей с Windows.

"Панель управления" появилась еще в версии Windows 1.0 в 1985 году. С тех пор она была основой операционной системы в течение почти четырех десятилетий. За все это время панель управления не претерпела значительных изменений в своем дизайне, несмотря на давнее намерение заменить ее.

А тем временем Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на некоторых компьютерах

Путь отказа от "Панели управления"

Первая серьезная попытка Microsoft постепенно отказаться от Панели управления началась в 2011 году с Windows 8, которая представила окно "Параметры ПК" как альтернативу, удобную для сенсорного управления. Однако классическая "Панель управления" осталась, перекочевав в следующие версии Windows, к большому сожалению тех, кто выступает за более удобный пользовательский опыт.

В 2015 году снова появились слухи о том, что Microsoft планирует полностью заменить Панель управления. Тогда в компании заявили, что приложение "Настройки" со временем переберет на себя все функции панели управления.

Однако несмотря на эти заявления, "Панель управления" осталась, ведь некоторые функции так и не были полностью интегрированы в новую программу "Настройки".

И теперь, в недавней публикации на официальной странице поддержки Microsoft было указано, что "Панель управления" находится в процессе постепенного удаления и все функции переместятся в "Настройки".

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Microsoft также отметила, что хотя "Панель управления" остается в Windows из соображений совместимости и для обеспечения доступа к определенным настройкам, которые еще не были перенесены, пользователям рекомендуется использовать более современное и оптимизированное приложение "Настройки".