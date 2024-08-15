Обновление должно устранить разрыв в функциональности между Windows и macOS, обеспечивая бесперебойную работу для пользователей обеих операционных систем, сообщает Техно 24.

А тем временем Microsoft тихо закрывает программу, которая была с нами более 7 лет

Как это работает

Этот новый функционал использует приложение Phone Link и работает подобно AirDrop на устройствах Apple. Поэтому чтобы воспользоваться этим инструментом, пользователи должны синхронизировать свои устройства с помощью программы Phone Link (ее можно скачать в Google Play).

После завершения синхронизации передавать файлы очень просто:

  • Щелкните правой кнопкой мыши на нужном файле, выберите "Поделиться" из контекстного меню.
  • Затем выберите Phone Link.
  • Выбранный файл будет отправлен непосредственно на синхронизированное мобильное устройство без дополнительных разрешений, поскольку достаточно начальной синхронизации через Phone Link.
  • Системные требования для использования этой функции требуют наличие Windows 10 с обновлениями от мая 2019 года или более поздней версии, или Windows 11.
  • Кроме того, мобильное устройство пользователя должно работать на Android 9.0 или более новой версии и иметь установленное приложение Link to Windows версии 1.24032.518.0 или более новой версии.
  • На компьютере нужна программа Link Phone версии 1.24032.156.0 или более новой версии.

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Когда заработает новая функция

Сейчас передача файлов между ПК и смартфонами Android тестируется участниками программы Release Preview. Когда она станет доступной для широкого круга пользователей, пока неизвестно.