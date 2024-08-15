Обновление должно устранить разрыв в функциональности между Windows и macOS, обеспечивая бесперебойную работу для пользователей обеих операционных систем, сообщает Техно 24.

А тем временем Microsoft тихо закрывает программу, которая была с нами более 7 лет

Как это работает

Этот новый функционал использует приложение Phone Link и работает подобно AirDrop на устройствах Apple. Поэтому чтобы воспользоваться этим инструментом, пользователи должны синхронизировать свои устройства с помощью программы Phone Link (ее можно скачать в Google Play).

После завершения синхронизации передавать файлы очень просто:

Щелкните правой кнопкой мыши на нужном файле, выберите "Поделиться" из контекстного меню.

Затем выберите Phone Link.

Выбранный файл будет отправлен непосредственно на синхронизированное мобильное устройство без дополнительных разрешений, поскольку достаточно начальной синхронизации через Phone Link.

Microsoft также обновила свой веб-сайт, создав специальную страницу для этой функции, подтверждающую ее добавление.

Системные требования для использования этой функции требуют наличие Windows 10 с обновлениями от мая 2019 года или более поздней версии, или Windows 11.

Кроме того, мобильное устройство пользователя должно работать на Android 9.0 или более новой версии и иметь установленное приложение Link to Windows версии 1.24032.518.0 или более новой версии.

На компьютере нужна программа Link Phone версии 1.24032.156.0 или более новой версии.

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Когда заработает новая функция

Сейчас передача файлов между ПК и смартфонами Android тестируется участниками программы Release Preview. Когда она станет доступной для широкого круга пользователей, пока неизвестно.