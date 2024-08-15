Оновлення повинне усунути розрив у функціональності між Windows і macOS, забезпечуючи безперебійну роботу для користувачів обох операційних систем, повідомляє Техно 24.

А тим часом Microsoft тихо закриває програму, яка була з нами понад 7 років

Як це працює

Цей новий функціонал використовує застосунок Phone Link і працює подібно до AirDrop на пристроях Apple. Тож щоб скористатися цим інструментом, користувачі повинні синхронізувати свої пристрої за допомогою програми Phone Link (її можна завантажити в Google Play).

Після завершення синхронізації передавати файли дуже просто:

Клацніть правою кнопкою миші на потрібному файлі, виберіть "Поділитися" з контекстного меню.

Потім виберіть Phone Link.

Вибраний файл буде надіслано безпосередньо на синхронізований мобільний пристрій без додаткових дозволів, оскільки достатньо початкової синхронізації через Phone Link.

Microsoft також оновила свій веб-сайт, створивши спеціальну сторінку для цієї функції, що підтверджує її додавання.

Системні вимоги для використання цієї функції вимагають наявність Windows 10 з оновленнями від травня 2019 року або пізнішої версії, або ж Windows 11.

Крім того, мобільний пристрій користувача повинен працювати на Android 9.0 або новішої версії та мати встановлений застосунок Link to Windows версії 1.24032.518.0 або новішої версії.

На комп'ютері потрібна програма Link Phone версії 1.24032.156.0 або новішої версії.

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Коли запрацює нова функція

Наразі передача файлів між ПК та смартфонами Android тестується учасниками програми Release Preview. Коли вона стане доступною для ширшого кола користувачів, наразі невідомо.