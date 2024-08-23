Кінець епохи: культова програма Windows покине операційку на користь сучасного інтерфейсу

Microsoft збирається відмовитися від класичної "Панелі керування" у своїй новітній операційній системі Windows 11. Таким чином компанія планує модернізувати та впорядкувати взаємодію користувачів з Windows.

"Панель керування" з'явилася ще у версії Windows 1.0 у 1985 році. Відтоді вона була основою операційної системи протягом майже чотирьох десятиліть. За весь цей час панель керування не зазнала значних змін у своєму дизайні попри давній намір замінити її.

А тим часом Microsoft почала блокувати інсталяцію Windows 11 на деяких комп'ютерах

Шлях відмови від "Панелі керування"

Перша серйозна спроба Microsoft поступово відмовитися від Панелі керування розпочалася у 2011 році з Windows 8, яка представила вікно "Параметри ПК" як альтернативу, зручну для сенсорного керування. Однак класична "Панель керування" залишилася, перекочувавши в наступні версії Windows, на превеликий жаль тих, хто виступає за зручніший користувальницький досвід.

У 2015 році знову з'явилися чутки про те, що Microsoft планує повністю замінити Панель керування. Тоді в компанії заявили, що застосунок "Налаштування" з часом перебере на себе всі функції панелі керування.

Однак попри ці заяви, "Панель керування" залишилася, адже деякі функції так і не були повністю інтегровані в нову програму "Налаштування".

І тепер, в нещодавній публікації на офіційній сторінці підтримки Microsoft було зазначено, що "Панель керування" перебуває в процесі поступового видалення і всі функції перемістяться в "Налаштування".

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Microsoft також зазначила, що хоча "Панель керування" залишається в Windows з міркувань сумісності та для забезпечення доступу до певних налаштувань, які ще не були перенесені, користувачам рекомендується використовувати більш сучасний та оптимізований застосунок "Налаштування".