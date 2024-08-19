Раніше користувачі користувалися кількома популярними обхідними шляхами, які дозволяли встановити Windows 11 на комп'ютер, який не відповідає офіційним вимогам. Але останні оновлення свідчать про те, що Microsoft закриває ці лазівки.

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Особливості вимог Windows 11

Коли Windows 11 лише з'явилася, виникла значна плутанина щодо її системних вимог. Багато користувачів виявили, що навіть потужні комп'ютери не можуть встановити ОС через відсутність таких компонентів, як модуль TPM 2.0.

Щоб обійти цю проблему, користувачі застосовували кілька обхідних шляхів, зокрема метод обходу перевірки системних вимог шляхом додавання параметра "/product server" до виконуваного файлу інсталятора Windows 11.

Це обхідне рішення працювало понад рік, дозволяючи встановлювати Windows 11 на невідповідні пристрої. Однак після нещодавнього патчу в бета-версії операційної системи вищезгаданий метод обходу перестав працювати.

Поки що все працює

Схоже, що розробники Microsoft активно відстежують ці методи обходу і вживають заходів для їх запобігання.

Наразі це блокування діє лише для Canary-версій Windows 11, а це означає, що обхідний шлях все ще можна використовувати в стабільних версіях ОС. А проте, запровадження цього заходу вказує на те, що більш широке розгортання, ймовірно, неминуче.

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Слід також зауважити, що існує низка інших методів і навіть цілих інструментів, які допомагають встановити Windows 11 на комп'ютер, який не відповідає системним вимогам. Тож користувачі, найімовірніше, можуть не перейматися, адже навряд чи Microsoft зможе реалізувати достатньо дієвий спосіб, який перешкоджатиме встановленню операційки на не відповідний ПК.