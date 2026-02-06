Парад планет состоится в феврале: когда и как смотреть редкое событие
- В конце февраля 2026 года шесть планет Солнечной системы соберутся в одном секторе неба. Их можно будет наблюдать вечером 28 февраля.
- Для наблюдения за Венерой, Меркурием, Сатурном, Юпитером, Ураном и Нептуном лучше всего использовать оптические приборы, особенно для менее ярких планет.
В конце февраля 2026 года жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление, когда шесть планет Солнечной системы соберутся в одном секторе неба. Этот вечерний "парад" обещает стать одним из самых интересных событий для любителей наблюдений за звездами, сочетая яркие планеты-гиганты и едва заметные миры на самой границе видимости.
Какие планеты появятся на небосклоне и как их отыскать?
Главной датой для наблюдений называют 28 февраля 2026 года, хотя видимость планет начнет улучшаться еще с середины месяца. В этом небесном выравнивании примут участие Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Четыре из них можно будет увидеть невооруженным глазом, тогда как для поиска двух других понадобятся оптические приборы, пишет Star Walk.
Лучшее время для наблюдений наступает примерно через 30 минут после местного захода Солнца, хотя в основном нужно подождать еще немного, чтобы избежать даже слабого рассеянного света в атмосфере.
Большинство планет будет сосредоточено низко над западным горизонтом, поэтому крайне важно найти открытое место без высоких зданий или деревьев.
, Астрономы отмечают необходимость соблюдения правил безопасности: никогда не направляйте бинокль или телескоп на заходящее Солнце, поскольку это может привести к необратимому повреждению зрения. Дождитесь полного исчезновения солнечного диска за горизонтом, прежде чем начинать поиски.
Какими будут планеты?
- Самым ярким ориентиром на небе станет Венера. Она будет сиять очень низко на западе, служа своеобразным указателем для поиска других планет.
- Рядом с ней будет располагаться Меркурий, который в конце февраля начнет постепенно тускнеть, что сделает его обнаружение довольно сложной задачей.
- Чуть выше над этой парой можно будет заметить Сатурн, который выделяется своим спокойным золотистым светом.
- Нептун и Уран требуют больше усилий. Нептун будет находиться совсем близко к Сатурну – на расстоянии около 1 градуса, но его можно увидеть только в мощный бинокль или телескоп. Уран будет располагаться значительно выше над горизонтом в созвездии Тельца, неподалеку от звездного скопления Плеяды, пишет BBC Sky at Night. Хотя теоретически его можно увидеть невооруженным глазом в очень темную ночь, специалисты настоятельно рекомендуют использовать оптику.
- На противоположной стороне неба, высоко на юго-востоке, будет господствовать Юпитер. Этот газовый гигант будет самой легкой целью для наблюдателей благодаря своей значительной высоте и яркости.
Дополнительного шарма картине придаст почти полная Луна, освещенная на 90 – 92 процента, которая 28 февраля окажется совсем рядом с Юпитером, отмечает Space. Однако яркий лунный свет может несколько мешать поиску тусклых Урана и Нептуна.
Как будет выглядеть небо 28 февраля 2026 года / Фото Vito Technology
Почему стоит спешить?
Для тех, кто хочет увидеть все планеты за один сеанс, важно помнить о времени:
- Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун зайдут за горизонт достаточно быстро – в течение часа-полтора после захода Солнца.
- Уран будет оставаться видимым примерно до полуночи.
- Юпитер будет сопровождать наблюдателей почти всю ночь.
Что такое парад планет на самом деле?
Это явление не является выравниванием планет в буквальном геометрическом смысле в космическом пространстве. На самом деле планеты просто оказываются в одной области видимого неба для земного наблюдателя, поскольку все они вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, которую называют эклиптикой.
Поскольку каждая планета движется со своей скоростью, такие моменты, когда сразу шесть объектов доступны для наблюдения в один вечер, случаются не каждый год и стоят того, чтобы выделить время для наблюдений.