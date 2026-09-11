В США обнаружили первые следы взрослого тираннозавра –, которым 66,5 миллиона лет

В Северной Дакоте ученые обнаружили уникальный след Tyrannosaurus rex. Он состоит из четырех отпечатков и позволяет проследить движение взрослого динозавра.

В Северной Дакоте группа ученых обнаружила первую известную серию следов, оставленных взрослым тираннозавром (Tyrannosaurus rex). Открытие было сделано в районе формации Хелл-Крик – одном из самых известных мест в мире для поиска ископаемых останков динозавров. Об этом пишет The Guardian.

Что удалось найти ученым?

Длина следов составляет около 7 метров, и они состоят из четырех отпечатков трех пальцев – двух левых и двух правых. Их возраст оценивается примерно в 66,5 миллиона лет.

Место находки исследователи из Денверского музея природы и науки и британского Ливерпульского университета имени Джона Мурса впервые обнаружили еще в прошлом году.

Ценность открытия заключается не только в возрасте следов. Ранее палеонтологи уже находили отдельные отпечатки, а также следы молодых тираннозавров или родственных видов. Однако полноценной тропы, позволяющей проследить движение взрослого T. rex, до этого не было известно.

Какого размера были следы?

Каждый отпечаток имеет длину примерно 0,91 метра. Расстояние между последовательными шагами составляет около 3,96 метра.

Исследователи провели высокоточное трехмерное сканирование поверхности каждого следа. На основе полученных данных они также создали физические 3D-копии отпечатков. Это позволило приблизительно оценить скорость, с которой двигалось животное. По расчетам ученых, T. rex шел со скоростью около 3,5–4,5 миль в час, то есть примерно 5,6–7,2 километра в час.

Таким образом, следы не свидетельствуют о том, что динозавр бежал. Напротив, они зафиксировали обычное передвижение животного по ландшафту.

Кости рассказывают нам чрезвычайно много об этих животных, но следы фиксируют момент поведения, – пояснил Тайлер Лайсон, старший куратор отдела палеонтологии позвоночных Денверского музея природы и науки.

По его словам, след позволяет фактически проследить, как животное передвигалось по ландшафту. Для T. rex это чрезвычайно редкая возможность.

Что известно об этом T. rex?

Tyrannosaurus rex жил примерно 66–68 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Этот вид был одним из крупнейших хищных динозавров своего времени и относился к последним нептичьим динозаврам, обитавшим на Земле до массового вымирания.

Взрослые особи могли достигать примерно 3,7–4 метров в высоту. Новая находка важна тем, что ископаемые останки обычно рассказывают ученым о строении тела животного, но не дают непосредственного представления о его поведении в конкретный момент.

Следы работают иначе. Они фиксируют взаимодействие животного с поверхностью Земли и могут показать направление движения, длину шага и приблизительную скорость. Поэтому четыре отпечатка из Северной Дакоты фактически представляют собой короткий фрагмент жизни конкретного T. rex, который прошел по этому участку около 66,5 миллиона лет назад.

Три из четырех найденных следов планируют извлечь с помощью вертолета позже в этом году. Их перевезут в Денверский музей природы и науки для дальнейшего сохранения и изучения.

Особенно символичной эта история стала для Кента Хапса – школьного учителя, многолетнего волонтера музея и соавтора научной работы. Именно он обратил внимание на место находки.

"Как учитель, я всегда говорю своим ученикам, что наука начинается с любопытства, увлечения и внимательного наблюдения", – рассказал Хапс. По его словам, он не мог представить, что это приведет его к открытию такого масштаба.