У Північній Дакоті команда науковців виявила першу відому серію слідів, залишену дорослим Tyrannosaurus rex. Відкриття зробили в районі формації Хелл-Крік – одному з найвідоміших місць у світі для пошуку викопних решток динозаврів. Про це пише The Guardian.

Що вдалося знайти вченим?

Доріжка має довжину близько 7 метрів і складається з чотирьох трипалих відбитків – двох лівих і двох правих. Їхній вік оцінюють приблизно у 66,5 мільйона років.

Місце знахідки дослідники з Денверського музею природи і науки та британського Ліверпульського університету Джона Мурса вперше виявили ще минулого року.

Цінність відкриття полягає не лише у віці слідів. Раніше палеонтологи вже знаходили окремі відбитки, а також сліди молодих тиранозаврів або споріднених видів. Однак повноцінної доріжки, яка дозволяє простежити рух дорослого T. rex, до цього не було відомо.

Якого розміру були сліди?

Кожен відбиток має довжину приблизно 0,91 метра. Відстань між послідовними кроками становить близько 3,96 метра.

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Дослідники провели високоточне тривимірне сканування поверхні кожного сліду. На основі отриманих даних вони також створили фізичні 3D-копії відбитків. Це дозволило приблизно оцінити швидкість, із якою рухалася тварина. За розрахунками вчених, T. rex ішов зі швидкістю близько 3,5 – 4,5 милі на годину, тобто приблизно 5,6 – 7,2 кілометра на годину.

Таким чином, сліди не свідчать про те, що динозавр біг. Навпаки, вони зафіксували звичайний рух тварини ландшафтом.

Кістки розповідають нам надзвичайно багато про цих тварин, але сліди фіксують момент поведінки, – пояснив Тайлер Лайсон, старший куратор відділу палеонтології хребетних Денверського музею природи і науки.

За його словами, доріжка дозволяє фактично простежити, як тварина пересувалася ландшафтом. Для T. rex це надзвичайно рідкісна можливість.

Що відомо про цього T. rex?

Tyrannosaurus rex жив приблизно 66 – 68 мільйонів років тому, наприкінці крейдового періоду. Цей вид був одним із найбільших хижих динозаврів свого часу та належав до останніх непташиних динозаврів, які жили на Землі до масового вимирання.

Дорослі особини могли досягати приблизно 3,7 – 4 метрів заввишки. Нова знахідка важлива тим, що викопні рештки зазвичай розповідають ученим про будову тіла тварини, але не дають безпосереднього уявлення про її поведінку в конкретний момент.

Сліди працюють інакше. Вони фіксують взаємодію тварини з поверхнею Землі та можуть показати напрямок руху, довжину кроку і приблизну швидкість. Тому чотири відбитки з Північної Дакоти фактично є коротким фрагментом життя конкретного T. rex, який пройшов цією ділянкою близько 66,5 мільйона років тому.

Три з чотирьох знайдених слідів планують вилучити за допомогою гелікоптера пізніше цього року. Їх перевезуть до Денверського музею природи і науки для подальшого збереження та вивчення.

Особливо символічною ця історія стала для Кента Хапса – шкільного вчителя, багаторічного волонтера музею та співавтора наукової роботи. Саме він звернув увагу на місце знахідки.

"Як учитель, я завжди кажу своїм учням, що наука починається з цікавості, захоплення та уважного спостереження", – розповів Хапс. За його словами, він не міг уявити, що це приведе його до відкриття такого масштабу.