15 лет назад Apple представила первый iPad: история создания и влияние на индустрию

27 января 2010 года генеральный директор Apple Стив Джобс представил первый планшет компании – iPad первого поколения. Новое устройство сочетало в себе удобство сенсорного управления, компактность и многофункциональность, став настоящим прорывом на рынке технологий.

В первый день приема предварительных заказов было продано более 300 000 устройств, а к выходу iPad 2 в марте 2011 года общий объем продаж достиг 15 миллионов, рассказывает 24 Канал. Вспоминаем историю создания культового гаджета, который изменил индустрию.

Как создавали iPad

Разработка iPad стала логическим продолжением наработок Apple в сфере мобильных устройств. Еще до официального анонса планшета компания работала над концепцией устройств с сенсорным экраном.

Компания экспериментировала с планшетами задолго до появления iPad. Ее КПК Newton MessagePad, выпущен в 1993 году, еще тогда был похож на планшет, хотя и несовершенный по современным стандартам – с ограниченным количеством программ, черно-белым дисплеем и полной зависимостью от стилуса.



Компания также создала прототип мощного планшета на базе PowerBook под названием PenLite, но решила не выпускать его на рынок.



Некоторые идеи, использованные в iPad, были протестированы в серии смартфонов iPhone, которые дебютировали в 2007 году. Многие функции первого iPad базировались на опыте создания iPhone, в частности использование сенсорного интерфейса, операционной системы iOS и экосистемы приложений App Store.

Особенности первого iPad

iPad первого поколения был оснащен 9,7-дюймовым жидкокристаллическим сенсорным экраном, который обеспечивал интуитивное управление. Его габариты составляли 24,3 см в высоту; 19,0 см в ширину; 1,27 см в толщину, а весил устройство 0,68 кг.



iPad работал под управлением iOS 3.2, той же операционной системы, что и iPhone, и, как следствие, мог запускать приложения из App Store. Планшет позволял существующим приложениям масштабировать свой размер, чтобы заполнить весь экран (новые приложения также можно было писать так, чтобы они соответствовали его большим размерам).

Как и в iPhone и iPod touch, экран iPad имел мультисенсорный интерфейс, который позволял пользователям выбирать элементы на экране, касаясь их, перемещать их перетаскиванием, а также увеличивать и уменьшать содержимое с помощью сжатия.



Характеристики iPad первого поколения:

Процессоры: ARM Cortex A8 (1GHz) и PowerVR SGX535;

ARM Cortex A8 (1GHz) и PowerVR SGX535; Встроенные модули: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR; Опции хранения: 16, 32 или 64 ГБ флэш-памяти и 256 DDR RAM;

16, 32 или 64 ГБ флэш-памяти и 256 DDR RAM; Батарея и автономность: Литий-ионный полимерный аккумулятор на 6600 мАч, который обеспечивал до 10 часов просмотра видео или 140 часов прослушивания музыки;

Литий-ионный полимерный аккумулятор на 6600 мАч, который обеспечивал до 10 часов просмотра видео или 140 часов прослушивания музыки; Разъем на 30 контактов для зарядки и подключения аксессуаров.

на 30 контактов для зарядки и подключения аксессуаров. Цена от 499 долларов.

Хотя первый iPad не был таким мощным, как обычный ноутбук, он ориентировался на обычных пользователей, которым нужно было простое устройство для просмотра веб-страниц, проверки электронной почты и других повседневных задач.

Благодаря своим революционным возможностям, iPad стал чрезвычайно популярным после старта продаж 3 апреля 2010 года.

на момент выхода iPad получил смешанные отзывы из-за отсутствия камеры, поддержки Adobe Flash и возможности одновременной работы с несколькими приложениями.

Анонс iPad 27 января 2010 года – смотрите видео:

Влияние на индустрию

Несмотря на первоначальную критику, iPad первого поколения быстро получил популярность и был признан одним из лучших изобретений 2010 года по версии журнала Time. Также издание Popular Science назвало его лучшим гаджетом в рейтинге "Best of What's New 2010".

Появление iPad изменило подход к потреблению цифрового контента, став катализатором развития рынка планшетов. Устройство открыло новые возможности для обучения, работы и развлечений, что впоследствии привело к появлению многочисленных конкурентов от других производителей.

Apple продолжила развивать линейку iPad, внедряя новые технологии и совершенствуя дизайн с каждым новым поколением.

Подытоживая, можно сказать, что первый iPad стал выдающейся вехой в истории технологий, заложив основу для дальнейшего развития мобильных устройств и изменив способ взаимодействия пользователей с цифровым миром.