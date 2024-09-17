Установка и совместимые устройства

Вы можете установить iPadOS 18, открыв Настройки – Общие – Обновление программного обеспечения на своем устройстве. Обновление будет автоматически доступно там, если у вас есть совместимое устройство.

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Вот модели iPad, которые поддерживают обновление:

  • M4 iPad Pro.
  • iPad Pro 12.9-дюймовый (3-го поколения и новее).
  • iPad Pro 11-дюймовый (1-го поколения и новее).
  • iPad Air (3-го поколения и новее).
  • iPad (7-го поколения и новее).
  • iPad mini (5-го поколения и новее).

Если ваша модель отсутствует в этом списке, обновление для вас недоступно.

Новые функции в iPadOS 18

В iPadOS 18 довольно мало эксклюзивных функций для iPad, но благодаря насыщенному выпуску iOS 18 в этом году, она все еще предлагает множество новых замечательных возможностей, которыми можно наслаждаться в паре со смартфоном и другими устройствами в экосистеме Apple. Вот некоторые из них.

Настройка всего

В iPadOS 18 наконец-то появились инструменты кастомизации для iPad. Вот примеры того, что можно настроить уже сейчас:

  • Расположение на главном экране: Приложения и виджеты на главном экране можно свободно размещать в любом месте экрана, больше не ограничиваясь размещением рядом за сеткой.
  • Цветные иконки : Цветные иконки: Значки приложений можно тонировать в собственные цвета, как и значки темного режима.
  • Центр управления: Вы можете выбрать из огромного списка новых элементов управления, чтобы изменить Центр управления по своему вкусу.
  • Панели вкладок: Панели вкладок в некоторых системных приложениях были переработаны и во многих случаях их можно настроить.

Один из ужасных примеров того, как теперь можно настроить планшет или смартфон Apple
Один из ужасных примеров того, как теперь можно настроить планшет или смартфон Apple / Фото Apple

Программы Калькулятор и Пароли

Два приложения дебютируют на iPad впервые: Калькулятор и Пароли.

  • Приложение "Калькулятор" не сразу попало на iPadOS, но Apple встроила в него интересные функции, например "Математические заметки".
  • Приложение "Пароли" – это новое специальное место для доступа ко всем вашим учетным записям. Функционально он очень похож на то, что ранее было доступно в "Настройках", но его приятно иметь в отдельном приложении.

Умный сценарий с Apple Pencil

Пользователям Apple Pencil понравится новая функция рукописного ввода в Apple Notes. Smart Script сделает ваш почерк более чистым и последовательным, оставаясь при этом уникальным и неповторимым. Кроме того, рукописным текстом можно легче управлять, работая с ним так же, как с набранным текстом.

Smart Script со стилусом Apple Pencil
Smart Script со стилусом Apple Pencil / Фото Apple

Обновление приложений Apple для iPad

Если вы пользуетесь предустановленными программами Apple, в iPadOS 18 будет много замечательных изменений. Вот некоторые из них:

  • Приложение "Файлы" позволяет держать файлы и папки постоянно загруженными.
  • Сообщения получили много обновлений: отправка по расписанию, смайлики, RCS, форматирование текста и многое другое.
  • Приложение "Фотографии" переработано, оно полностью настраивается.
  • "Заметки" поддерживают цветовое выделение и разбиение на разделы.
  • Приложение "Календарь" имеет полную интеграцию с "Напоминаниями".
  • "Музыка" получает обновление SharePlay, Music Haptics, и многое другое.
  • В TV добавлена функция InSight для определения информации об актерах и автоматических субтитров при переключении назад или выключении звука.
  • Подкасты позволяют делиться ссылками с пометкой времени и имеют улучшенную поддержку разделов.
  • Книги теперь имеют замечательную функцию уведомлений, что экономит деньги.
  • В Safari добавлена функция Highlights, Контроль отвлечения и обновленный режим чтения.
  • В "Настройках" появился новый макет навигации.
  • "Карты" уже готовы для любителей пеших прогулок с тысячами детальных карт маршрутов.
  • В Freeform появились инструменты для создания сцен.
  • "Фитнес" получил новый настраиваемый дизайн.

В iPadOS 18 появился целый ряд других новых функций, в частности такие:

  • Eye Tracking – мощная функция отслеживания движения глаз, вдохновленная Vision Pro, для навигации по iPad.
  • Браузер документов, который используется в таких приложениях, как Pages, Keynote, Numbers, а также в различных приложениях сторонних разработчиков, приобретает новый вид.
  • Любую программу теперь можно заблокировать для дополнительного уровня безопасности.
  • Программы можно скрывать в новой папке "Скрытые программы".
  • Можно настроить мощные голосовые ярлыки для выполнения системных действий с помощью специальных голосовых команд.
  • Встроены новые звуки окружающей среды – "Огонь" и "Ночь".
  • Когда кто-то делится своим экраном с помощью функции SharePlay, вы можете рисовать прямо на экране, чтобы помочь ему; вы также можете попросить удаленный доступ.
  • Игровой режим улучшит производительность в играх и уменьшит задержки с аксессуарами Bluetooth.

А что Apple Intelligence

Одним из крупнейших наборов функций, на которые ожидают пользователи iPad, является Apple Intelligence. Но искусственный интеллект не добавлен в это обновление iPadOS 18.0, а также в обновление iOS. Первые функции Apple Intelligence появятся в следующем месяце в составе iPadOS 18.1 и iOS 18.1. Они будут доступны для всех iPad с чипами M1, M2 или M4. Проверьте здесь, совместимо ли ваше устройство.