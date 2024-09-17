Установка и совместимые устройства

Вы можете установить iPadOS 18, открыв Настройки – Общие – Обновление программного обеспечения на своем устройстве. Обновление будет автоматически доступно там, если у вас есть совместимое устройство.

Смотрите также Apple выпустила iOS 18: какие функции появились и чего не получила новая операционная система

Вот модели iPad, которые поддерживают обновление:

M4 iPad Pro.

iPad Pro 12.9-дюймовый (3-го поколения и новее).

iPad Pro 11-дюймовый (1-го поколения и новее).

iPad Air (3-го поколения и новее).

iPad (7-го поколения и новее).

iPad mini (5-го поколения и новее).

Если ваша модель отсутствует в этом списке, обновление для вас недоступно.

Новые функции в iPadOS 18

В iPadOS 18 довольно мало эксклюзивных функций для iPad, но благодаря насыщенному выпуску iOS 18 в этом году, она все еще предлагает множество новых замечательных возможностей, которыми можно наслаждаться в паре со смартфоном и другими устройствами в экосистеме Apple. Вот некоторые из них.

Настройка всего

В iPadOS 18 наконец-то появились инструменты кастомизации для iPad. Вот примеры того, что можно настроить уже сейчас:

Расположение на главном экране : Приложения и виджеты на главном экране можно свободно размещать в любом месте экрана, больше не ограничиваясь размещением рядом за сеткой.

: Приложения и виджеты на главном экране можно свободно размещать в любом месте экрана, больше не ограничиваясь размещением рядом за сеткой. Цветные иконки : Цветные иконки : Значки приложений можно тонировать в собственные цвета, как и значки темного режима.

: Значки приложений можно тонировать в собственные цвета, как и значки темного режима. Центр управления : Вы можете выбрать из огромного списка новых элементов управления, чтобы изменить Центр управления по своему вкусу.

: Вы можете выбрать из огромного списка новых элементов управления, чтобы изменить Центр управления по своему вкусу. Панели вкладок: Панели вкладок в некоторых системных приложениях были переработаны и во многих случаях их можно настроить.



Один из ужасных примеров того, как теперь можно настроить планшет или смартфон Apple / Фото Apple

Программы Калькулятор и Пароли

Два приложения дебютируют на iPad впервые: Калькулятор и Пароли.

Приложение "Калькулятор" не сразу попало на iPadOS, но Apple встроила в него интересные функции, например "Математические заметки".

Приложение "Пароли" – это новое специальное место для доступа ко всем вашим учетным записям. Функционально он очень похож на то, что ранее было доступно в "Настройках", но его приятно иметь в отдельном приложении.

Умный сценарий с Apple Pencil

Пользователям Apple Pencil понравится новая функция рукописного ввода в Apple Notes. Smart Script сделает ваш почерк более чистым и последовательным, оставаясь при этом уникальным и неповторимым. Кроме того, рукописным текстом можно легче управлять, работая с ним так же, как с набранным текстом.



Smart Script со стилусом Apple Pencil / Фото Apple

Обновление приложений Apple для iPad

Если вы пользуетесь предустановленными программами Apple, в iPadOS 18 будет много замечательных изменений. Вот некоторые из них:

Приложение "Файлы" позволяет держать файлы и папки постоянно загруженными.

Сообщения получили много обновлений: отправка по расписанию, смайлики, RCS, форматирование текста и многое другое.

Приложение "Фотографии" переработано, оно полностью настраивается.

"Заметки" поддерживают цветовое выделение и разбиение на разделы.

Приложение "Календарь" имеет полную интеграцию с "Напоминаниями".

"Музыка" получает обновление SharePlay, Music Haptics, и многое другое.

В TV добавлена функция InSight для определения информации об актерах и автоматических субтитров при переключении назад или выключении звука.

Подкасты позволяют делиться ссылками с пометкой времени и имеют улучшенную поддержку разделов.

Книги теперь имеют замечательную функцию уведомлений, что экономит деньги.

В Safari добавлена функция Highlights, Контроль отвлечения и обновленный режим чтения.

В "Настройках" появился новый макет навигации.

"Карты" уже готовы для любителей пеших прогулок с тысячами детальных карт маршрутов.

В Freeform появились инструменты для создания сцен.

"Фитнес" получил новый настраиваемый дизайн.

В iPadOS 18 появился целый ряд других новых функций, в частности такие:

Eye Tracking – мощная функция отслеживания движения глаз, вдохновленная Vision Pro, для навигации по iPad.

Браузер документов, который используется в таких приложениях, как Pages, Keynote, Numbers, а также в различных приложениях сторонних разработчиков, приобретает новый вид.

Любую программу теперь можно заблокировать для дополнительного уровня безопасности.

Программы можно скрывать в новой папке "Скрытые программы".

Можно настроить мощные голосовые ярлыки для выполнения системных действий с помощью специальных голосовых команд.

Встроены новые звуки окружающей среды – "Огонь" и "Ночь".

Когда кто-то делится своим экраном с помощью функции SharePlay, вы можете рисовать прямо на экране, чтобы помочь ему; вы также можете попросить удаленный доступ.

Игровой режим улучшит производительность в играх и уменьшит задержки с аксессуарами Bluetooth.

А что Apple Intelligence

Одним из крупнейших наборов функций, на которые ожидают пользователи iPad, является Apple Intelligence. Но искусственный интеллект не добавлен в это обновление iPadOS 18.0, а также в обновление iOS. Первые функции Apple Intelligence появятся в следующем месяце в составе iPadOS 18.1 и iOS 18.1. Они будут доступны для всех iPad с чипами M1, M2 или M4. Проверьте здесь, совместимо ли ваше устройство.