Встановлення та сумісні пристрої

Ви можете встановити iPadOS 18, відкривши Налаштування – Загальні – Оновлення програмного забезпечення на своєму пристрої. Оновлення буде автоматично доступне там, якщо у вас є сумісний пристрій.

Дивіться також Apple випустила iOS 18: які функції з'явилися і чого не отримала нова операційна система

Ось моделі iPad, які підтримують оновлення:

M4 iPad Pro.

iPad Pro 12.9-дюймовий (3-го покоління і новіше).

iPad Pro 11-дюймовий (1-го покоління і новіше).

iPad Air (3-го покоління і новіше).

iPad (7-го покоління і новіше).

iPad mini (5-го покоління і новіше).

Якщо ваша модель відсутня в цьому списку, оновлення для вас недоступне.

Нові функції в iPadOS 18

В iPadOS 18 досить мало ексклюзивних функцій для iPad, але завдяки насиченому випуску iOS 18 цього року, вона все ще пропонує безліч нових чудових можливостей, якими можна насолоджуватися в парі зі смартфоном та іншими пристроями в екосистемі Apple. Ось деякі з них.

Налаштування всього

В iPadOS 18 нарешті з'явилися інструменти кастомізації для iPad. Ось приклади того, що можна налаштувати вже зараз:

Розташування на головному екрані : Програми та віджети на головному екрані можна вільно розміщувати в будь-якому місці екрана, більше не обмежуючись розміщенням поруч за сіткою.

: Програми та віджети на головному екрані можна вільно розміщувати в будь-якому місці екрана, більше не обмежуючись розміщенням поруч за сіткою. Кольорові іконки : Піктограми програм можна тонувати у власні кольори, як і піктограми темного режиму.

: Піктограми програм можна тонувати у власні кольори, як і піктограми темного режиму. Центр керування : Ви можете вибрати з величезного списку нових елементів керування, щоб змінити Центр керування на свій смак.

: Ви можете вибрати з величезного списку нових елементів керування, щоб змінити Центр керування на свій смак. Панелі вкладок: Панелі вкладок у деяких системних програмах було перероблено і у багатьох випадках їх можна налаштувати.



Один із жахливих прикладів того, як тепер можна налаштувати планшет чи смартфон Apple / Фото Apple

Програми Калькулятор і Паролі

Два додатки дебютують на iPad уперше: Калькулятор і Паролі.

Додаток "Калькулятор" не одразу потрапив на iPadOS, але Apple вбудувала в нього цікаві функції, як-от "Математичні нотатки".

Додаток "Паролі" – це нове спеціальне місце для доступу до всіх ваших облікових записів. Функціонально він дуже схожий на те, що раніше було доступно в "Налаштуваннях", але його приємно мати в окремому додатку.

Розумний сценарій з Apple Pencil

Користувачам Apple Pencil сподобається нова функція рукописного вводу в Apple Notes. Smart Script зробить ваш почерк чистішим і послідовнішим, залишаючись при цьому унікальним і неповторним. Крім того, рукописним текстом можна легше керувати, працюючи з ним так само, як із набраним текстом.



Smart Script зі стилусом Apple Pencil / Фото Apple

Оновлення додатків Apple для iPad

Якщо ви користуєтеся попередньо встановленими програмами Apple, в iPadOS 18 буде багато чудових змін. Ось деякі з них:

Додаток "Файли" дозволяє тримати файли та папки постійно завантаженими.

Повідомлення отримали багато оновлень: відправка за розкладом, смайлики, RCS, форматування тексту та багато іншого.

Додаток "Фотографії" перероблено, він повністю налаштовується.

"Нотатки" підтримують кольорове виділення та розбиття на розділи.

Додаток "Календар" має повну інтеграцію з "Нагадуваннями".

"Музика" отримує оновлення SharePlay, Music Haptics, та багато іншого.

В TV додано функцію InSight для визначення інформації про акторів та автоматичних субтитрів при перемиканні назад або вимкненні звуку.

Подкасти дозволяють ділитися посиланнями з позначкою часу та мають покращену підтримку розділів.

Книги тепер мають чудову функцію сповіщень, що заощаджує гроші.

У Safari додано функцію Highlights, Контроль відволікання та оновлений режим читання.

У "Налаштуваннях" з'явився новий макет навігації.

"Карти" вже готові для любителів піших прогулянок з тисячами детальних карт маршрутів.

У Freeform з'явилися інструменти для створення сцен.

"Фітнес" отримав новий дизайн, що налаштовується.

В iPadOS 18 з'явився цілий ряд інших нових функцій, зокрема такі:

Eye Tracking – потужна функція відстеження руху очей, натхненна Vision Pro, для навігації по iPad.

Браузер документів, який використовується в таких додатках, як Pages, Keynote, Numbers, а також у різноманітних додатках сторонніх розробників, набуває нового вигляду.

Будь-яку програму тепер можна заблокувати для додаткового рівня безпеки.

Програми можна приховувати в новій папці "Приховані програми".

Можна налаштувати потужні голосові ярлики для виконання системних дій за допомогою спеціальних голосових команд.

Вбудовані нові звуки навколишнього середовища – "Вогонь" і "Ніч".

Коли хтось ділиться своїм екраном за допомогою функції SharePlay, ви можете малювати прямо на екрані, щоб допомогти йому; ви також можете попросити віддалений доступ.

Ігровий режим покращить продуктивність в іграх і зменшить затримки з аксесуарами Bluetooth.

А що Apple Intelligence

Одним із найбільших наборів функцій, на які очікують користувачі iPad, є Apple Intelligence. Але штучний інтелект не додано в це оновлення iPadOS 18.0, а також в оновлення iOS. Перші функції Apple Intelligence з'являться наступного місяця у складі iPadOS 18.1 та iOS 18.1. Вони будуть доступні для всіх iPad з чипами M1, M2 або M4. Перевірте тут, чи сумісний ваш пристрій.