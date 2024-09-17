Встановлення та сумісні пристрої

Ви можете встановити iPadOS 18, відкривши Налаштування – Загальні – Оновлення програмного забезпечення на своєму пристрої. Оновлення буде автоматично доступне там, якщо у вас є сумісний пристрій.

Дивіться також Apple випустила iOS 18: які функції з'явилися і чого не отримала нова операційна система

Ось моделі iPad, які підтримують оновлення:

  • M4 iPad Pro.
  • iPad Pro 12.9-дюймовий (3-го покоління і новіше).
  • iPad Pro 11-дюймовий (1-го покоління і новіше).
  • iPad Air (3-го покоління і новіше).
  • iPad (7-го покоління і новіше).
  • iPad mini (5-го покоління і новіше).

Якщо ваша модель відсутня в цьому списку, оновлення для вас недоступне.

Нові функції в iPadOS 18

В iPadOS 18 досить мало ексклюзивних функцій для iPad, але завдяки насиченому випуску iOS 18 цього року, вона все ще пропонує безліч нових чудових можливостей, якими можна насолоджуватися в парі зі смартфоном та іншими пристроями в екосистемі Apple. Ось деякі з них.

Налаштування всього

В iPadOS 18 нарешті з'явилися інструменти кастомізації для iPad. Ось приклади того, що можна налаштувати вже зараз:

  • Розташування на головному екрані: Програми та віджети на головному екрані можна вільно розміщувати в будь-якому місці екрана, більше не обмежуючись розміщенням поруч за сіткою.
  • Кольорові іконки: Піктограми програм можна тонувати у власні кольори, як і піктограми темного режиму.
  • Центр керування: Ви можете вибрати з величезного списку нових елементів керування, щоб змінити Центр керування на свій смак.
  • Панелі вкладок: Панелі вкладок у деяких системних програмах було перероблено і у багатьох випадках їх можна налаштувати.

Один із жахливих прикладів того, як тепер можна налаштувати планшет чи смартфон Apple
Один із жахливих прикладів того, як тепер можна налаштувати планшет чи смартфон Apple / Фото Apple

Програми Калькулятор і Паролі

Два додатки дебютують на iPad уперше: Калькулятор і Паролі.

  • Додаток "Калькулятор" не одразу потрапив на iPadOS, але Apple вбудувала в нього цікаві функції, як-от "Математичні нотатки".
  • Додаток "Паролі" – це нове спеціальне місце для доступу до всіх ваших облікових записів. Функціонально він дуже схожий на те, що раніше було доступно в "Налаштуваннях", але його приємно мати в окремому додатку.

Розумний сценарій з Apple Pencil

Користувачам Apple Pencil сподобається нова функція рукописного вводу в Apple Notes. Smart Script зробить ваш почерк чистішим і послідовнішим, залишаючись при цьому унікальним і неповторним. Крім того, рукописним текстом можна легше керувати, працюючи з ним так само, як із набраним текстом.

Smart Script зі стилусом Apple Pencil
Smart Script зі стилусом Apple Pencil / Фото Apple

Оновлення додатків Apple для iPad

Якщо ви користуєтеся попередньо встановленими програмами Apple, в iPadOS 18 буде багато чудових змін. Ось деякі з них:

  • Додаток "Файли" дозволяє тримати файли та папки постійно завантаженими.
  • Повідомлення отримали багато оновлень: відправка за розкладом, смайлики, RCS, форматування тексту та багато іншого.
  • Додаток "Фотографії" перероблено, він повністю налаштовується.
  • "Нотатки" підтримують кольорове виділення та розбиття на розділи.
  • Додаток "Календар" має повну інтеграцію з "Нагадуваннями".
  • "Музика" отримує оновлення SharePlay, Music Haptics, та багато іншого.
  • В TV додано функцію InSight для визначення інформації про акторів та автоматичних субтитрів при перемиканні назад або вимкненні звуку.
  • Подкасти дозволяють ділитися посиланнями з позначкою часу та мають покращену підтримку розділів.
  • Книги тепер мають чудову функцію сповіщень, що заощаджує гроші.
  • У Safari додано функцію Highlights, Контроль відволікання та оновлений режим читання.
  • У "Налаштуваннях" з'явився новий макет навігації.
  • "Карти" вже готові для любителів піших прогулянок з тисячами детальних карт маршрутів.
  • У Freeform з'явилися інструменти для створення сцен.
  • "Фітнес" отримав новий дизайн, що налаштовується.

В iPadOS 18 з'явився цілий ряд інших нових функцій, зокрема такі:

  • Eye Tracking – потужна функція відстеження руху очей, натхненна Vision Pro, для навігації по iPad.
  • Браузер документів, який використовується в таких додатках, як Pages, Keynote, Numbers, а також у різноманітних додатках сторонніх розробників, набуває нового вигляду.
  • Будь-яку програму тепер можна заблокувати для додаткового рівня безпеки.
  • Програми можна приховувати в новій папці "Приховані програми".
  • Можна налаштувати потужні голосові ярлики для виконання системних дій за допомогою спеціальних голосових команд.
  • Вбудовані нові звуки навколишнього середовища – "Вогонь" і "Ніч".
  • Коли хтось ділиться своїм екраном за допомогою функції SharePlay, ви можете малювати прямо на екрані, щоб допомогти йому; ви також можете попросити віддалений доступ.
  • Ігровий режим покращить продуктивність в іграх і зменшить затримки з аксесуарами Bluetooth.

А що Apple Intelligence

Одним із найбільших наборів функцій, на які очікують користувачі iPad, є Apple Intelligence. Але штучний інтелект не додано в це оновлення iPadOS 18.0, а також в оновлення iOS. Перші функції Apple Intelligence з'являться наступного місяця у складі iPadOS 18.1 та iOS 18.1. Вони будуть доступні для всіх iPad з чипами M1, M2 або M4. Перевірте тут, чи сумісний ваш пристрій.