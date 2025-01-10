Как это работает

Задумка заключается в том, чтобы стереть следы цифровой жизни человека после его смерти, если пользователь не желает их оставлять. Это предполагает самоуничтожение iPad, чтобы никто больше не мог им воспользоваться и что-то оттуда вытащить, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Вот как Zugu описывает свои продукты: "Если сердцебиение пользователя внезапно останавливается, а температура тела и уровень кислорода в крови резко падают, умное кольцо понимает, что пользователь умер, и посылает сигнал в приложение In Case of Death, чтобы запустить защиту на случай смерти, выбранный пользователем, когда он впервые зарегистрировался в приложении и настроил его".



Последовательность шагов в системе In Case of Death / Фото Zugu

Компания обещает, что система будет знать, когда вы снимаете кольцо с пальца, чтобы его зарядить, поэтому она не будет блокировать ваш iPad в этом случае.

Функция защиты на случай смерти включает:

Destroy My Browser (удаляет браузер и его историю).

Nuke My iPad (стирает все данные).

Rickroll My Loved Ones (приказывает iPad воспроизводить бесконечный цикл видео Рика Эстли).

Tweet My Followers (твитнуть подписчикам).

Стандартный твит выглядит следующим образом: "Выхожу из сети навсегда, лучший друг. Буквально. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой некролог #LastPost #NoFilter #NoHeartBeat #RIPme." Но пользователь, судя по всему, может установить что-то свое.

Весь набор стоит 1500 долларов. Компания также предлагает салфетки для экрана и чехла за 10 долларов.