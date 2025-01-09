Детали о разработке

Jackery уже давно работает на рынке солнечной энергетики. Она производит солнечные генераторы, солнечные панели, зарядные станции, балконные электростанции и другую похожую продукцию. Теперь она создала изогнутую черепицу в терракотовом и черном цветах, разработанными для сочетания с самыми распространенными стилями домов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Хотя солнечная черепица, безусловно, уже существует на рынке некоторое время, это первая черепица с волнистой поверхностью, которая имитирует традиционную форму. Это хорошая новость для тех, кто любит более привычный дизайн крыш, а не просто плоскую поверхность, покрытую темными солнечными панелями.

Новая черепица обеспечивает эффективность преобразования солнечной энергии на уровне более 25 процентов и выдерживает экстремальные погодные условия, включая град, сильный ветер и температуры от -40 до 185 градусов по Цельсию. Она разработана в соответствии с традиционной практикой монтажа кровельных систем и имеет модульную конструкцию, что позволяет осуществлять гибкое техническое обслуживание поэтапно. Jackery предоставляет 30-летнюю гарантию на черепицу.

Система Jackery Solar Roof интегрируется с существующими домашними солнечными решениями компании, включая инвертор HomePower, аккумулятор, концентратор и концентратор Plus, а также солнечный генератор 5000 Plus и комплект умных переключателей.



Солнечная черепица от Jackery / Фото Jackery

О конкретных ценах новой черепицы пока ничего не сообщается. Также неясно, когда она выйдет на рынок и в каких странах, кроме США, будет продаваться. Стоит отметить, что Jackery официально представлена в Украине, имеет сайт на украинском языке и продает свою продукцию, поэтому и эта черепица также вполне может появиться в продаже.