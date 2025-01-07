Как это работает

На первый взгляд, Revol похожа на другие "умные" колыбели, такие как весьма популярная среди родителей технология Snoo. Она имеет сетчатые стенки и может успокоить ребенка легкими автоматизированными движениями. Но в отличие от Snoo, которая качается в горизонтальной плоскости, Revol движется вертикально, а матрас медленно поднимается и опускается, как крошечный лифт, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Engadget, журналисты которого побывали на выставке CES.

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Здесь также есть встроенная радионяня, что обеспечивает прямую видеотрансляцию для тех, кто ухаживает за ребенком. Внутри кронштейна, который выдвигается над кроваткой, находится множество датчиков, которые могут отслеживать как окружающую среду вокруг, так и то, что происходит внутри колыбели.



Кронштейн тянется над колыбелью, чтобы следить за показателями ребенка / Фото Karissa Bell/Engadget

Собственно, наибольшая польза всего продукта заключается именно в этом наборе датчиков. Здесь используется радарный датчик миллиметрового диапазона волн, который, по словам Bosch, может точно измерять частоту сердечных сокращений и дыхания ребенка. Эти данные направляются в приложение на телефоне родителей, где они могут просматривать статистику и отчеты о состоянии здоровья в режиме реального времени. Также есть сенсоры для мониторинга окружающей среды, окружающей ребенка, включая температуру и влажность, а также измеритель частиц для понимания качества воздуха.

Искусственный интеллект

Конечно же, компания не могла обойтись без главного тренда, искусственного интеллекта. Revol также имеет функции на основе ИИ. Колыбель использует компьютерное зрение, чтобы определить, находится ли объект, например, одеяло или мягкая игрушка, возле лица ребенка, и может предупредить родителей об опасности удушения.

Судя по всему, ИИ также будет анализировать весь набор показателей ребенка, чтобы давать рекомендации по улучшению тех или иных моментов.

Когда в продаже

Компания планирует сначала вывести продукт на китайский рынок. В США колыбель выйдет где-то в начале 2026 года. Но будет ли она поставляться на другие рынки, компания не говорит.

Также пока нет цены на устройство, хотя в Bosch сказали журналистам, что они надеются не превысить порог в 1200 долларов.

Компания планирует предложить дополнительные аксессуары, которые могут превратить кроватку в пеленальный столик и письменный стол, чтобы родители и дети могли использовать его с большей пользой.