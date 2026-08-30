6 функций камеры, которые вы упускаете, покупая базовую версию Pixel 11 вместо версии Pro

Компания Google представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Pixel 11, оснащенную новыми процессорами и множеством функций искусственного интеллекта. Однако для любителей мобильной фотографии покупка базовой модели может стать серьезным компромиссом, ведь разработчики лишили ее многих важных функций.

Почему базовая версия Pixel 11 не подойдет мобильным фотографам

Новые смартфоны от поискового гиганта предлагают пользователям современный чип Tensor G6 и передовые инструменты обработки изображений, такие как Magic Capture и Camera Looks. Однако, если вы решите выбрать стандартную модель вместо более дорогих версий Pro или Pro XL, вы лишитесь доступа к целому ряду уникальных возможностей камеры, пишет 24 Канал.

Искусственный интеллект вместо настоящего приближения

Одной из главных потерь стал инновационный зум. В прошлом году разработчики удивили мир технологией стократного масштабирования, которая создавала четкие снимки благодаря генеративному искусственному интеллекту. Теперь версии Pro получили еще более мощный вариант этой функции – Pro Res Zoom с увеличением до 120 раз.

Зато владельцам базовой модели смартфона придется довольствоваться обычным тридцатикратным цифровым зумом, который не использует возможности искусственного интеллекта для создания таких детализированных кадров.

Ограничения высокого разрешения

Современные телефоны от Google оснащаются камерами на 48 или более мегапикселей, но по умолчанию система объединяет пиксели и выдает снимки с разрешением 12 или 12,5 мегапикселей. Настоящая проблема заключается в том, что делать полноразмерные снимки на 48 или 50 мегапикселей могут только владельцы более дорогих устройств.

Подобное ограничение выглядит искусственным маркетинговым ходом, ведь даже базовый телефон имеет достаточно оперативной памяти и вычислительной мощности для обработки таких файлов.

Отсутствие ручных настроек для профессионалов

Если запрет на съемку с высоким разрешением разочарует многих пользователей, то следующее решение компании вызывает еще больше вопросов. Ручные настройки камеры, которые уже более десяти лет являются базовым стандартом даже для бюджетных устройств других брендов, разработчики заблокировали в обычной модели. Компания продолжает разделять свой софт по принципу эксклюзивности профессиональных инструментов для Pro-серии.

Замедленная ночная съемка

Новое поколение смартфонов получило сверхбыстрый ночной режим, который позволяет делать качественные снимки в условиях слабого освещения практически мгновенно. По информации производителя, обновленная технология работает до 4,5 раз быстрее по сравнению со старыми поколениями устройств. Несмотря на то, что обычный смартфон имеет аналогичный мощный сопроцессор обработки изображений, разработчики почему-то заблокировали быструю ночную съемку для этой модели, оставив ее только для более дорогих устройств.

Облачная обработка видео высокой четкости

Функция улучшения видео с помощью облачных серверов Google позволяет создавать чрезвычайно четкие и яркие ролики даже ночью, а также поддерживает запись в формате 8К. Однако воспользоваться этими алгоритмами смогут только покупатели Pro-версии. Конкуренты уже давно предлагают аналогичные технологии улучшения ночного видео непосредственно на самом устройстве, тогда как Google по-прежнему требует подключения к интернету и премиального статуса смартфона.

Профессиональная стабилизация без подключения к сети

Вместе с новой линейкой была представлена интеллектуальная стабилизация видео, которая автоматически включается при интенсивном движении в условиях яркого освещения. Она позволяет получить идеально плавное изображение, подобное режимам стабилизации в других известных флагманах. Однако разработчики привязали эту функцию к облачной обработке видео, что опять же делает ее недоступной для покупателей самой дешевой модели в линейке. Несмотря на технические возможности аппаратной части, пользователям приходится переплачивать за более дорогие модели ради базовых инструментов.

Что осталось покупателям базовой версии

Конечно, покупатели обычного смартфона не останутся без интересных новинок. Им будут доступны фирменные стили съемки Camera Looks, функция умного кадрирования Magic Capture и весь набор инструментов Creator Suite.

Однако перед покупкой стоит тщательно взвесить все компромиссы, особенно если создание фотографий и видео является вашим главным приоритетом.