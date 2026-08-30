Чому базова версія Pixel 11 не підійде мобільним фотографам

Нові смартфони від пошукового гіганта пропонують користувачам сучасний чип Tensor G6 і передові інструменти обробки зображень, такі як Magic Capture та Camera Looks. Однак, якщо ви вирішите обрати стандартну модель замість дорожчих версій Pro або Pro XL, ви втратите доступ до цілої низки унікальних можливостей камери, пише 24 Канал.

Штучний інтелект замість справжнього наближення

Однією з головних втрат став інноваційний зум. Минулого року розробники здивували світ технологією стократного масштабування, яка створювала чіткі знімки завдяки генеративному штучному інтелекту. Тепер Pro-версії отримали ще потужніший варіант цієї функції – Pro Res Zoom зі збільшенням до 120 разів.

Натомість власникам базового смартфона доведеться задовольнитися звичайним тридцятикратним цифровим зумом, який не використовує можливостей штучного інтелекту для створення таких деталізованих кадрів.

Обмеження високої роздільної здатності

Сучасні телефони від Google оснащують камерами на 48 або більше мегапікселів, але за замовчуванням система поєднує пікселі та видає знімки з роздільною здатністю 12 або 12,5 мегапікселів. Справжня проблема полягає в тому, що робити повнорозмірні кадри на 48 або 50 мегапікселів дозволили винятково власникам дорожчих пристроїв.

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Подібне обмеження виглядає штучним маркетинговим кроком, адже базовий телефон має достатньо оперативної пам'яті та обчислювальної потужності для обробки таких файлів.

Відсутність ручних налаштувань для професіоналів

Якщо заборона на зйомку з високою роздільною здатністю розчарує багатьох користувачів, то наступне рішення компанії викликає ще більше запитань. Ручні налаштування камери, які вже понад десять років є базовим стандартом навіть для бюджетних пристроїв від інших брендів, розробники заблокували у звичайній моделі. Компанія продовжує розділяти свій софт за принципом ексклюзивності професійних інструментів для Pro-серії.

Уповільнена нічна зйомка

Нове покоління смартфонів отримало надшвидкий нічний режим, який дозволяє робити якісні кадри в умовах слабкого освітлення майже миттєво. За інформацією від виробника, оновлена технологія працює до 4,5 раза швидше порівняно зі старими поколіннями пристроїв. Попри те, що звичайний смартфон має аналогічний потужний співпроцесор обробки зображень, розробники чомусь заблокували швидку нічну зйомку для цієї моделі, залишивши її лише для дорожчих пристроїв.

Хмарна обробка відео високої чіткості

Функція покращення відео за допомогою хмарних серверів Google дозволяє створювати надзвичайно чіткі та яскраві ролики навіть уночі, а також підтримує запис у форматі 8К. Проте скористатися цими алгоритмами зможуть лише покупці Pro-версії. Конкуренти вже давно пропонують аналогічні технології покращення нічного відео безпосередньо на самому пристрої, тоді як Google продовжує вимагати підключення до інтернету та преміального статусу смартфона.

Професійна стабілізація без підключення до мережі

Разом із новою лінійкою презентували інтелектуальну стабілізацію відео, яка автоматично вмикається під час інтенсивного руху при яскравому світлі. Вона дозволяє отримати ідеально плавне зображення, подібне до режимів стабілізації в інших відомих флагманах. Проте розробники прив'язали цю функцію до хмарної обробки відео, що знову ж таки робить її недоступною для покупців найдешевшої моделі в лінійці. Попри технічну спроможність заліза, користувачам доводиться переплачувати за дорожчі моделі заради базових інструментів.

Що залишилося покупцям базової версії

Звісно, покупці звичайного смартфона не залишаться без цікавих новинок. Їм будуть доступні фірмові стилі зйомки Camera Looks, функція розумного кадрування Magic Capture та весь набір інструментів Creator Suite.

Однак перед покупкою варто ретельно зважити всі компроміси, особливо якщо створення фотографій та відео є вашим головним пріоритетом.