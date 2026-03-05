Владельцы Pixel, радуйтесь: Google представила большое обновление смартфонов

Google представила мартовский Pixel Drop –большое обновление для смартфонов и часов Pixel. Оно добавляет ряд новых возможностей, включая AI-функции Gemini, поиск одежды через Circle to Search, десктоп-режим для смартфона и новые инструменты персонализации.

Google продолжает активно обновлять экосистему своих устройств. В мартовском Pixel Drop компания добавила ряд функций и изменений для смартфонов Pixel и часов Pixel Watch. Об этом пишет Lifehacker.

Какие новые возможности получили Pixel?

Обновление выходит на фоне других новостей компании. Недавно Google представила смартфон Pixel 10a, запустила функцию обмена живой геолокацией в Google Messages, выпустила Nano Banana 2 и распространила большой патч безопасности для Android, который закрывает 129 уязвимостей.

Одним из нововведений стала возможность создавать собственную Calling Card – полноэкранную страницу контакта, которая показывается во время звонка. Ранее Android позволял менять только вид карточек других контактов, но теперь пользователи могут настраивать собственную страницу звонка, подобно функции Contact Poster в iOS.

Еще одна новая функция помогает находить потерянный багаж. Если у пользователя есть трекер, совместимый с системой Find Hub, его местонахождение можно поделиться с авиакомпанией. Сейчас функция работает только с десятью авиакомпаниями, но Google рассчитывает расширить список в будущем.

Популярный виджет Now Playing, который может автоматически определять музыку вокруг даже без интернета, теперь получил отдельное приложение. После установки программы история распознанных треков автоматически переносится в нее.

Как пишет zdnet, заметное обновление получил и AI-помощник Gemini. В бета-режиме он теперь может выполнять задачи от имени пользователя. Например, планировать список покупок, заказывать поездку в Uber или оформлять доставку еды. Для запуска достаточно зажать кнопку питания и дать голосовую команду. Пока что функция доступна только на смартфонах серии Pixel 10.

Инструмент Circle to Search также получил новые возможности. Теперь он может распознавать не только отдельные предметы, но и полные образы. Если пользователь обведет одежду на экране, система разделит его на отдельные элементы – например пальто, обувь или шляпу – и покажет результаты поиска для каждого из них. Эта функция также интегрируется с опцией Try It On, которая позволяет виртуально примерить вещи.

Контекстный AI-инструмент Magic Cue теперь может предлагать рестораны на основе содержания разговоров. Например, если в чате упоминается желание найти веганский ресторан в центре города, система может предложить кнопку поиска заведений. После нажатия Gemini покажет варианты. Поскольку используется генеративный AI, иногда рекомендации могут быть неточными.

Функция At a Glance также получила новые типы информации новые типы информации. Теперь она может показывать оптимальный маршрут домой с учетом задержек транспорта, спортивные результаты и данные о финансовом портфеле. Эти обновления отображаются непосредственно на главном экране.

Google также добавила новые стили для персонализации интерфейса. Пользователи могут генерировать иконки приложений в пяти различных художественных стилях, созданных с помощью AI.

Несколько изменений касаются взаимодействия между устройствами. Если пользователь имеет Pixel Watch и смартфон Pixel, часы могут предупредить, если телефон остался позади. В таком случае на часах появляется оповещение, а сам телефон автоматически блокируется, когда выходит из зоны Bluetooth. Функция работает на Pixel 8 и более новых моделях и Pixel Watch 2 и более новых.

Смартфоны Pixel также получили новый десктоп-режим. Если подключить Pixel 8 или более новое устройство к внешнему монитору, система позволяет запускать несколько приложений рядом, создавая интерфейс, похожий на работу с компьютером. Подобную функцию ранее предлагала Samsung в режиме DeX. Кроме того, на планшетах Pixel теперь можно открывать приложения в свободных окнах.

Еще одна новинка позволяет подключать внешнюю камеру к смартфону Pixel для трансляций и видеостримов, получая дополнительные ракурсы.

Среди меньших изменений – новый режим фильтрации цветов дисплея, который смягчает чересчур насыщенные оттенки. Функция Guided Frame для помощи при фотографировании получила поддержку новых языков. А приложение Journal добавило AI-инструменты для записи мыслей и событий.

Также Pixel Watch 3 получит жесты из модели Pixel Watch 4. Пользователи смогут двойным сжатием пальцев или поворотом запястья выполнять действия вроде ответа на звонок или паузы музыки.