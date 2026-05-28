Плавучие атомные станции могут появиться возле островов Греции уже в 2030-х

Греческие острова могут получить новый источник электроэнергии - плавучие мини-АЭС. Исследователи считают, что такие установки способны уменьшить зависимость от ископаемого топлива и стабилизировать энергосистему региона.

Новое исследование, подготовленное аналитическим центром Deon Policy Institute совместно с компаниями ABS, Core Power и Athlos Energy, пришло к выводу, что плавучие атомные электростанции могут стать реалистичным вариантом для энергоснабжения греческих островов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Почему Греции предлагают плавучие атомные электростанции?

Речь идет о Floating Nuclear Power Plants – плавучие ядерные установки, в которых один или несколько реакторов интегрируются в специальную морскую платформу или судно. Такие системы способны производить электроэнергию, тепло, а в отдельных случаях – даже питьевую воду через опреснение.

Основой таких электростанций являются малые модульные реакторы, или SMR. Это компактные ядерные реакторы, которые изготавливаются на заводах как стандартизированные модули и доставляются к месту эксплуатации. Авторы исследования отмечают, что география Греции идеально подходит для такого формата энергетики. Страна имеет огромную береговую линию и сотни островов, многие из которых не подключены к основной энергосети.

Сегодня часть островов зависит от дизельных и мазутных электростанций. Плавучие АЭС могли бы постепенно заменить эти системы и сократить выбросы углекислого газа. В исследовании также отмечается, что FNPP могут обеспечить электричеством порты и прибрежную инфраструктуру без перегрузки энергосети.

Еще одно преимущество – мобильность. В отличие от традиционных АЭС, плавучие станции можно перемещать в зависимости от потребностей или изменений энергетической политики.

Технология уже не является экспериментальной

Несмотря на футуристический вид концепции, плавучие атомные станции уже существуют в реальности. Самым известным примером является российская плавучая АЭС Akademik Lomonosov, которая работает в коммерческом режиме с 2019 года.

Исследователи также отмечают, что технология базируется на десятилетиях опыта использования ядерных реакторов на военных подводных лодках и кораблях. Президент Deon Policy Institute Джордж Ласкарис заявил: "Это исследование показывает, что плавучие атомные электростанции – не далекая или чисто теоретическая идея для Греции. Мы не обнаружили фундаментальных технических или институциональных барьеров".

По его словам, главная проблема заключается не в технологиях, а в создании политической, финансовой и регуляторной базы.

Почему Греция имеет преимущество в таком проекте?

Авторы исследования считают, что Греция имеет особое преимущество благодаря мощному морскому сектору. Страна является одним из глобальных лидеров в судоходстве и судостроении. Примерно 75 % стоимости плавучей АЭС приходится не на сам реактор, а на вспомогательную инфраструктуру и судовые системы – сферы, где греческая морская индустрия уже имеет большой опыт.

В компании ABS заявили, что ключевым вызовом станет интеграция таких систем в действующие законы и международные регуляторные нормы.

Старший вице-президент ABS Патрик Райан отметил:

"Начальные результаты дают важное понимание того, как плавучие атомные электростанции могут интегрироваться в имеющиеся нормативные рамки".

По оценкам авторов исследования и издания Maritime Executive, первые плавучие атомные электростанции в Греции потенциально могут заработать в 2035 – 2040 годах. Впрочем, перед этим стране придется решить ряд вопросов – от регулирования и финансирования до общественной поддержки ядерных проектов.

Исследователи отмечают, что общественное восприятие будет оставаться одним из главных факторов успеха, даже если технология уже считается достаточно зрелой для коммерческого использования.