Никогда не используйте плоские кабели для домашнего интернета – вот почему это плохая идея

Многие выбирают плоские интернет-кабели из-за их привлекательного вида и удобства в прокладке под коврами или дверью. Однако за эстетикой скрываются серьезные инженерные компромиссы, которые нарушают фундаментальные принципы работы сетей.

Производители часто жертвуют качеством сигнала ради компактности, что приводит к нестабильной работе интернета именно тогда, когда надежность соединения является критической, объясняет 24 Канал.

Почему плоские кабели хуже круглых аналогов?

Эффективность работы Ethernet-соединения базируется на физическом явлении, которое обеспечивают восемь проводов внутри кабеля, организованы в четыре пары. Эти пары не просто лежат рядом, а скручены между собой по определенному шаблону по всей длине.

Такая скрутка – это не дизайнерское решение, а необходимое инженерное условие для нейтрализации электромагнитных помех от окружающей электроники и предотвращения перекрестных наводок между самими парами проводов.

Главная проблема плоских кабелей заключается в том, что их параллельная структура прямо противоречит этой защите. Хотя внутри они также имеют скрученные пары, сами эти пары не скручиваются относительно друг друга, как это реализовано в круглых аналогах.

Из-за этого электрический шум легко "прыгает" с одной пары на другую, что делает кабель уязвимым к любым внешним помехам, например, от работающей микроволновой печи.

Когда это становится проблемой?

Особенно заметной эта проблема становится на больших расстояниях. Согласно стандартам, круглый кабель категории Cat6 надежно поддерживает скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров даже в среде с большим количеством электрического шума, как пишет BizTech.

Плоские же версии начинают терять производительность уже после 50 метров. Параллельные провода в них срабатывают как антенны, собирающие помехи. На высоких частотах, необходимых для передачи данных на скорости 10 Гбит/с, сигнал начинает искажаться, пакеты данных теряются, а соединение становится нестабильным, пишет SlashGear.

Вы можете не заметить этого во время просмотра видео на YouTube, но в играх или во время загрузки больших файлов проблемы станут очевидными.

Кроме того, плоские кабели значительно хуже выдерживают физические нагрузки. У каждого кабеля есть минимальный радиус изгиба – предел, после которого внутренняя структура повреждается. Плоские провода очень чувствительны к сильным изгибам, которые приводят к внутреннему напряжению проводников, усиливая потерю сигнала.

Их гибкость часто соблазняет пользователей прокладывать их под острыми углами или зажимать мебелью, что существенно сокращает срок их службы. Круглые кабели, хоть и выглядят массивнее, фактически заставляют владельца обращаться с ними правильно.

Действительно ли плоские кабели более экономные?

Именно учитывая все перечисленные недостатки плоских кабелей, экономия при покупке такого кабеля является иллюзорной. Они дешевле в производстве, потому что требуют меньше материалов, однако на рынке их часто позиционируют как премиальный продукт. При этом в них обычно хуже экранирование, что критично, если провод проходит рядом с силовыми линиями или роутерами.

Когда плоский кабель – хорошая идея?

Использование плоских кабелей допустимо лишь в нишевых ситуациях: для очень коротких дистанций (до 10 – 15 метров) в помещениях с минимумом техники или для временных инсталляций.

Для постоянной же сети лучше выбирать классические круглые кабели. Проводное подключение используют ради максимальной производительности, а если кабель с этим не справляется, то смысл в его использовании исчезает, ведь современный Wi-Fi может работать не хуже некачественного провода.