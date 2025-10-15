Недавний шторм "Эми" в Шотландии вызвал массовое бегство рыбы с фермы. Около 75 тысяч атлантических лососей оказались в открытых водах озера Лох-Линни. На первый взгляд, это может показаться хорошей новостью, но на самом деле это событие создает серьезную угрозу для экосистемы и диких популяций, которые и так находятся под угрозой.

Почему "освобождение" фермерской рыбы может нанести непоправимый вред?

Масштаб инцидента вызывает серьезное беспокойство, поскольку дикий атлантический лосось в Великобритании уже классифицирован как вид, находящийся под угрозой исчезновения. И хотя освобождение тысяч рыб из неволи может показаться положительным событием, реальность значительно мрачнее. Фермерский лосось, по сути, не является дикой рыбой – это одомашненные животные, которых десятилетиями селекционно разводили для получения черт, что делают их прибыльными в условиях фермы, но совершенно не приспособленными к выживанию в дикой природе, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Разведение рыбы стало одной из самых быстро растущих отраслей пищевой промышленности в мире, а атлантический лосось является самым ценным ее видом. Великобритания занимает третье место среди производителей, причем почти все производство сосредоточено на побережье Шотландии. Процесс выращивания предусматривает содержание молодежи в пресноводных инкубаторах перед перемещением в морские садки. Каждая такая ферма может содержать до десяти огромных сетей, в каждой из которых плавает до 200 тысяч рыб. Расположение в местах с сильными приливными течениями обеспечивает доступ к чистой воде и удаление отходов, но одновременно делает фермы уязвимыми к непогоде, что и продемонстрировал шторм "Эми".



Шторм "Эми" прошелся по Великобритании в начале октября / Фото BBC

Разведение атлантического лосося началось в 1970-х годах, и с тех пор вид подвергся интенсивной селекции, подобно овцам или курам. Рыбу отбирали по признакам быстрого роста, устойчивости к болезням и позднего полового созревания. Около 90% лосося, используемого в шотландской аквакультуре, происходит из норвежских популяций.

После 15 поколений селекции эта рыба генетически, физиологически и поведенчески существенно отличается от своих диких сородичей. Она больше, питается гранулами, а не охотится, и является более уязвимой перед хищниками.

Основная проблема заключается не в том, что большинство фермерских рыб погибнет в дикой природе, а в том, что произойдет с теми, кто выживет. Исследования показывают, что в некоторых реках Шотландии и Норвегии более 10% выловленного лосося имеют фермерское происхождение. Несмотря на плохую приспособленность, часть беглецов доживает до нереста и пытается спариваться с дикими особями.

Когда это происходит, их потомство наследует смесь генов, что делает его менее приспособленным к естественной среде, пишет The Conversation. Этот процесс, известен как "генетическая интрогрессия", постепенно разрушает генетическую целостность диких популяций. Нынешний инцидент особенно опасен, поскольку он совпал во времени с возвращением дикого лосося в шотландские реки на нерест. Учитывая, что общая популяция дикого лосося в Шотландии оценивается примерно в 300 тысяч особей, побег 75 тысяч фермерских рыб составляет четверть от этого количества. Даже если только 1% беглецов (около 750 рыб) выживет и начнет размножаться, это может привести к значительным генетическим изменениям в диких популяциях.

Дикий атлантический лосось уже страдает от изменения климата, потери среды обитания и загрязнения. Генетическое загрязнение от фермерских беглецов становится еще одним ударом, что подрывает устойчивость вида. Поскольку штормы из-за изменения климата усиливаются, риск подобных побегов в будущем будет только расти. Без строгого регулирования и лучших мер сдерживания такие события будут продолжать разрушать остатки дикой популяции лосося в Великобритании.