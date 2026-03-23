Как ИИ в смартфоне разряжает батарею и что с этим делать

Современные смартфоны активно используют AI для перевода, подсказок и обработки фото, но это заметно влияет на автономность. Некоторые функции работают постоянно в фоновом режиме и расходуют заряд даже без активного использования.

Производители вроде Google і Samsung активно внедряют ИИ в свои устройства – от генеративных функций до постоянно активных ассистентов. Однако эти возможности имеют скрытую цену – повышенное энергопотребление. Об этом пишет Android police.

Почему ИИ так быстро разряжает смартфон?

Только 11% пользователей обновляют смартфоны из-за ИИ-функций, тогда как большинство больше ценит автономность, цену и память. Это показывает, что пользователи не готовы жертвовать батареей ради "умных" возможностей.

Одна из причин быстрого разряда – работа нейропроцессора NPU, который выполняет задачи машинного обучения прямо на устройстве. Он обрабатывает распознавание речи, перевод и анализ изображений, что требует постоянных вычислений.

Дополнительную нагрузку создает оперативная память. Локальные модели, такие как Gemini Nano, держат данные в RAM, чтобы работать быстрее. Из-за этого другим приложениям не хватает ресурсов, система чаще их закрывает, а повторное открытие тратит еще больше заряда.

Даже когда ИИ работает "на устройстве", он иногда обращается к облаку, если не может обработать запрос локально. Это означает дополнительное использование интернета и еще больший расход батареи.

Особенно это заметно на смартфонах Google Pixel, где ИИ глубоко интегрирован в систему через сервисы вроде AICore.

Чтобы уменьшить расход энергии, можно выключить некоторые функции. Например, Now Playing постоянно слушает музыку вокруг, а Live Translate анализирует тексты и медиа в реальном времени. Обе функции работают в фоне и влияют на автономность.

Также стоит обратить внимание на ИИ-обои и "кинематографические" эффекты, которые используют GPU и NPU для создания динамических изображений. Замена их на статические обои, особенно темные, поможет уменьшить расход энергии на OLED-экранах.

Функции Smart Reply в мессенджерах и клавиатуре также постоянно анализируют текст на экране, чтобы предлагать ответы. Если они не критически важны, их можно отключить.

Еще один ресурсоемкий инструмент – Pixel Screenshots, который анализирует снимки экрана для поиска текста и объектов. Этот процесс запускается в фоновом режиме после каждого скриншота.

В итоге, хотя ИИ делает смартфоны "умнее", он также постоянно потребляет ресурсы. Если эти функции не используются активно, их отключение может заметно улучшить автономность без потери базового опыта пользования.