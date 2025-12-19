Вот почему ваш iPhone стал быстрее разряжаться

После выхода iOS 26.2 некоторые пользователи заметили, что iPhone начал быстрее терять заряд. Apple признает такое поведение системы, но отмечает, что оно является нормальным и обычно исчезает через некоторое время после установки обновления.

Apple выпустила iOS 26.2 в пятницу, добавив несколько новых настроек, в частности еще один способ управления элементами Liquid Glass, а также ряд важных исправлений ошибок. Сразу после обновления часть владельцев iPhone обратила внимание на повышенное потребление заряда аккумулятора, однако компания объясняет, что это ожидаемая и временная ситуация. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wired.

Почему после iOS 26.2 батарея может держать меньше?

В поддержке Apple отмечают, что после установки обновления система выполняет ряд фоновых процессов. Среди них – индексация данных для поиска, загрузки новых ресурсов и обновления приложений. Именно эти действия могут временно влиять не только на автономность, но и на тепловое поведение устройства. Особенно это заметно сразу после завершения инсталляции, в частности после крупных релизов.

Как пишет Cnet, компания также обращает внимание, что стиль использования смартфона имеет значение. Некоторые функции в новой версии iOS могут потребовать больше ресурсов, поэтому активное пользование устройством после обновления способно дополнительно ускорить разряд аккумулятора. В таком случае пользователь может заметить незначительное влияние на производительность или время работы без подзарядки.

Apple подчеркивает, что повышенное потребление энергии обычно проходит самостоятельно, как только система завершит все фоновые процессы. Если же после установки iOS 26.2 владелец iPhone стал чаще пользоваться новыми возможностями, это также может объяснять быстрый разряд батареи. В общем компания советует не паниковать, поскольку в большинстве случаев автономность возвращается к привычному уровню через некоторое время.

Почему новая версия iOS позволила пересылать уведомления на сторонние гаджеты?

В настройках iOS 26.3 появился новый пункт Notification Forwarding, который можно найти в разделе уведомлений. Он позволяет передавать все входящие сообщения с iPhone на одно стороннее устройство, например смарт-часы другого производителя.

Apple уточняет, что одновременно уведомления могут поступать только на один гаджет. Если пользователь включит пересылку для стороннего носимого устройства, Apple Watch в этот момент больше не будет получать и отображать сообщения. Система позволяет настраивать, от каких именно приложений будут поступать уведомления. Можно выбрать как все программы, так и только выбранные. Переданные сообщения содержат название приложения и полное содержание уведомления без сокращений.