Леса под угрозой: ученые предупреждают, об исчезновении ценных деревьев планеты

Наша планета меняется – глобальные леса переходят в новую фазу, где доминируют быстрорастущие виды, тогда как уникальные деревья-долгожители постепенно исчезают. Исследование более 31000 видов показывает, что из-за климатических изменений и вырубки леса становятся однообразными и менее устойчивыми.

Такое развитие событий ведет к потере биоразнообразия, ослабление защиты от болезней и снижение способности деревьев накапливать углерод, что в итоге может вылиться в еще более серьезные проблемы для планеты и человечества, рассказывает SciTechDaily.

Как меняется состав мировых лесов?

Большое международное исследование, опубликовано в журнале Nature Plants, выявило тревожную тенденцию: лесные экосистемы теряют свое биологическое разнообразие и становятся более уязвимыми. Анализ охватил десятки тысяч видов деревьев по всему миру, чтобы понять, как изменения окружающей среды влияют на стабильность природы.

Основной вывод ученых заключается в том, что на смену медленнорастущим "специалистам" приходят агрессивные виды-общественники, которые быстро захватывают новые территории.

Наибольшую опасность ученые видят в исчезновении деревьев с плотной древесиной, грубыми листьями и большой продолжительностью жизни.

Профессор Йенс Кристиан Свеннинг из Орхусского университета называет их "хребтом" леса, поскольку именно они отвечают за стабильное хранение углерода и устойчивость к внешним факторам.

Какие леса под угрозой?

Больше всего от этого процесса страдают тропические и субтропические регионы, где сосредоточены уникальные виды с ограниченным ареалом обитания. Когда такие деревья исчезают, их экологическую роль не могут полноценно выполнить чужеродные виды, даже если они растут значительно быстрее.

Сейчас в мире все чаще доминируют так называемые "спринтеры" – деревья с легкой древесиной и мелкими листьями, например некоторые виды акации, эвкалипта, тополя и сосны. Хотя они быстро растут, такие растения гораздо более чувствительны к засухам, сильным штормам и вредителям.

Исследование свидетельствует, что 41% натурализованных видов (тех, растущих за пределами своей естественной среды) имеют именно такие характеристики, что позволяет им выигрывать конкуренцию за свет и воду у местных деревьев.

Почему так произошло и что будет дальше?

Главными факторами этих изменений являются деятельность человека: изменение климата, вырубка лесов для строительства дорог, интенсивное лесоводство и глобальная торговля. Быстрорастущие деревья часто высаживают намеренно для быстрого получения древесины, однако с точки зрения экологии на длительную перспективу они являются хрупкой составляющей окружающей среды.

Для исправления ситуации исследователи призывают к активному управлению экосистемами, где приоритет при восстановлении лесов будет предоставляться редким и медленнорастущим видам. Это поможет сделать леса будущего не только разнообразными, но и способными поддерживать жизнь диких животных.

Вероятно в этом мог бы помочь искусственный интеллект и продвинутые аналитические модели, однако для такой инициативы точно нужна сгруппированная работа правительств, а возможно отдельное целая специализированная организация в сотрудничестве с учеными. Вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать подобного сотрудничества.