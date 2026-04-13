Подержанные электромобили снова набирают популярность

Рынок электромобилей пережил сложный период, но сегмент подержанных авто начал восстанавливаться. В начале 2026 года продажи таких машин заметно выросли, и на это повлияло сразу несколько факторов.

После непростого года для электротранспорта ситуация начинает постепенно меняться. По данным Cox Automotive, в первом квартале 2026 года продажи подержанных электромобилей выросли на 12%. Об этом пишет Gizmodo.

Смотрите также Стартап автономного такси Waymo теперь будет улучшать состояние американских дорог

Почему спрос на подержанные электромобили растет?

Это позитивный сигнал на фоне падения рынка в конце 2025 года. Тогда после решения Дональда Трампа отменить налоговый кредит до 7500 долларов на электромобили их стоимость в США резко возросла. Это ударило прежде всего по покупателям, которые не могли позволить себе дорогие модели.

Последствия не заставили себя ждать: крупные автопроизводители, в частности Hyundai и Kia, сообщили о значительном падении продаж электрокаров. А Ford зафиксировала самый большой чистый убыток со времен рецессии – около 4,8 миллиарда долларов в своем EV-подразделении за 2025 год. В результате некоторые компании начали сворачивать инвестиции, отменять модели и закрывать производства.

В то же время именно это решение фактически создало новые возможности для рынка подержанных авто. Сейчас он постепенно превращается в рынок покупателя.

Одна из причин – резкое увеличение количества электромобилей, возвращаемых после лизинга. В 2022–2023 годах, когда действовали налоговые льготы, спрос на лизинг вырос. Теперь эти автомобили массово появляются на вторичном рынке, часто по значительно более низким ценам.

Кроме того, исследования показывают, что трехлетние электромобили могут быть дешевле во владении в течение 10 лет, чем как новые авто, так и бензиновые аналоги.

Еще один фактор – резкий рост цен на топливо. Мировые цены на бензин подскочили после того, как Иран ограничил движение через Ормузский пролив в ответ на военные удары США и Израиля. Это один из ключевых маршрутов поставок нефти.

Как пишет WSJ, в США цены на бензин превысили 4 доллара за галлон, а в некоторых районах New York City доходили до почти 7 долларов. На этом фоне электромобили выглядят более выгодной альтернативой.

Аналитики Morgan Stanley оценивают, что при таких ценах на топливо эксплуатация электрокара может быть примерно на 60% дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Рост интереса уже заметен: по данным платформы CarEdge, количество поисковых запросов по электромобилям в США выросло на 20% только за первые три недели после обострения конфликта.

Впрочем, эксперты предостерегают, что понадобится несколько месяцев, чтобы высокие цены на топливо существенно повлияли на массовый выбор покупателей.

При этом есть и менее оптимистический фактор – цены на бензин могут оставаться высокими еще длительное время. Даже в случае снижения напряжения на Ближнем Востоке возобновление поставок нефти через Ормузский пролив и стабилизация рынка могут занять месяцы.

В итоге, сочетание более дешевых предложений на вторичном рынке и дорогого топлива создает новое окно возможностей для электромобилей – по крайней мере в краткосрочной перспективе.