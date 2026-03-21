Куда исчезли зарядные устройства из коробок смартфонов

Современные смартфоны все чаще продаются без зарядных устройств в комплекте. Производители объясняют это заботой об окружающей среде и универсальностью новых стандартов, но не все согласны с такими аргументами.

Раньше смартфоны поставлялись с полным набором аксессуаров – от наушников до зарядных блоков. Сегодня ситуация изменилась: большинство брендов оставляют в коробке только кабель. Одной из главных причин производители называют экологию. Об этом пишет BGR.

Почему компании отказались от зарядок в комплекте?

По оценкам ритейлеров, отказ от зарядных блоков позволяет значительно уменьшить упаковку. Коробки становятся примерно на 50% компактнее, что позволяет перевозить до 70% больше устройств на одном поддоне. Это сокращает расходы на логистику и уменьшает объем отходов. Кроме того, пользователи реже выбрасывают старые зарядки, что снижает количество электронного мусора.

Впрочем, экономический фактор также играет роль. Меньшая упаковка и отсутствие зарядного устройства уменьшают затраты на производство и транспортировку каждого смартфона.

Как пишет Uniqbe, важную роль в этом изменении играет распространение стандарта USB-C. Новые смартфоны комплектуются кабелями этого типа, которые поддерживают технологию Power Delivery. Она позволяет автоматически подбирать напряжение для разных устройств, поэтому один зарядный блок может использоваться для смартфонов, консолей и другой техники. Это делает отдельные зарядки менее необходимыми.

Однако критики ставят под сомнение экологические аргументы. Они отмечают, что большинство пользователей все равно покупают зарядные устройства отдельно. Это означает дополнительную упаковку, отдельную доставку и увеличение затрат ресурсов. То же касается наушников, которые также перестали входить в комплект.

В итоге, хотя производители и заявляют об уменьшении воздействия на окружающую среду, общий эффект может быть не таким однозначным, как кажется на первый взгляд.